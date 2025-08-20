Opinión
20 de agosto de 2025
91°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Actriz Julia Fox se declara pansexual: “Ya no tengo que entretener a los hombres”

Lamenta haberse realizado cirugías para atraerlos

20 de agosto de 2025 - 12:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julia Fox en los Grammy 2025. (Jordan Strauss)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Julia Fox dijo que se arrepiente de haberse sometido a cirugías estéticas para agradar a los hombres y aseguró que su renovada confianza en sí misma proviene, en gran parte, de haberlos dejado fuera de su vida.

“Ahora, cuando veo a alguien y me doy cuenta de que nunca ha hecho nada (cirugías)... desearía poder volver a ser esa persona. Estaba tan obsesionada con la idea de que necesitaba ser atractiva para los hombres para poder sobrevivir”, confesó en entrevista para Allure.

La actriz se ha sometido a varios procedimientos como bótox, liposucción, rinoplastia, entre otros, pero por el momento no tiene planes de someterse a más, sin embargo, no lo descarta: “Probablemente, me haga más cirugías algún día, pero ahora mismo no me preocupa tanto”, dijo.

También admitió que le asusta envejecer: “Eso es lo que creo que más me asusta, sentirme vieja, y hay momentos en que me siento vieja... cansada, harta, desilusionada. Cuando eres joven y atractiva, es como si esa fuera tu identidad. Entonces piensas: ‘Necesito seguir siendo joven y atractiva’.

La modelo habló sobre el celibato de dos años que lleva y su rechazo a la atención masculina: “Ya no tengo que entretener a los hombres”.

Al ser cuestionada sobre si extraña su vida amorosa, dijo que no: "Hay mucho más que puedes hacer con tu tiempo que esperar a ver si un chico te responde o no".

Con relación a su sexualidad, confesó: “Soy pansexual; podría sentirme atraída por cualquier persona y cualquier cosa”. En cuanto a la atracción física, la actriz dijo que se siente “más atraída por el cuerpo femenino”, pero que, en general, puede sentirse atraída por la mente de cualquiera. "Soy una persona que se deja llevar por las vibraciones".

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
