Actriz Julia Fox se declara pansexual: “Ya no tengo que entretener a los hombres”

Julia Fox dijo que se arrepiente de haberse sometido a cirugías estéticas para agradar a los hombres y aseguró que su renovada confianza en sí misma proviene, en gran parte, de haberlos dejado fuera de su vida.

“Ahora, cuando veo a alguien y me doy cuenta de que nunca ha hecho nada (cirugías)... desearía poder volver a ser esa persona. Estaba tan obsesionada con la idea de que necesitaba ser atractiva para los hombres para poder sobrevivir”, confesó en entrevista para Allure.

La actriz se ha sometido a varios procedimientos como bótox, liposucción, rinoplastia, entre otros, pero por el momento no tiene planes de someterse a más, sin embargo, no lo descarta: “Probablemente, me haga más cirugías algún día, pero ahora mismo no me preocupa tanto”, dijo.

También admitió que le asusta envejecer: “Eso es lo que creo que más me asusta, sentirme vieja, y hay momentos en que me siento vieja... cansada, harta, desilusionada. Cuando eres joven y atractiva, es como si esa fuera tu identidad. Entonces piensas: ‘Necesito seguir siendo joven y atractiva’.

La modelo habló sobre el celibato de dos años que lleva y su rechazo a la atención masculina: “Ya no tengo que entretener a los hombres”.

Al ser cuestionada sobre si extraña su vida amorosa, dijo que no: "Hay mucho más que puedes hacer con tu tiempo que esperar a ver si un chico te responde o no".