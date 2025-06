Adamari López contrató a un investigador para confirmar infidelidad: “Encontró fotos, videos, de todo”

Adamari López no es una persona celosa, asegura la boricua. Lo anterior, hasta que le den razones para ello.

Esto y más lo reveló la misma actriz puertorriqueña en el episodio más reciente de su podcast “Ada y Chiqui de show”. Por si fuera poco, la comunicadora expresó que una vez llegó a contratar los servicios de un investigador privado para confirmar que le eran infiel.

“Si alguien me da motivos soy celosa y para tomar una decisión certera, correcta y bien pensada hay que averiguar todas las fuentes porque uno tiene que tener y reunir además todas las pruebas porque si no siempre uno es la loca. Para eso uno necesita las pruebas necesarias. Una vez reunidas todas esas pruebas para no generar más inseguridad y falta de empatía para mí misma salgo de la relación”, explicó.

La mamá de Alaïa detalló a su comadre y amiga Stephanie Himonidis, conocida como “Chiquibaby” cómo trabaja un investigador privado.

“De entrada cobra una tarifa que, uses las horas o no, porque ese pago que haces es por una cantidad de horas las tienes que pagar las consumas o no las consumas y si quieres más tienes que seguir pagando después de esta tarifa inicial que das”, compartió.

“¿Y encontró fotos y videos?”, preguntó Chiquibaby.

“Fotos, videos, de todo”, respondió López.

La conductora de 54 años aclaró que no le hizo falta pagar horas extras.

“¿Sabes lo que pasa? Que uno tiene una intuición. Los hombres juran que saben hacer las cosas, no saben hacer un carajo y eso de tener una relación extra se les ve. Tú sabes cómo esa persona se comporta, sabes cómo te mira, cómo te hace el amor, cómo huele, qué hace y cuando tú conoces un tiempo a esa persona y la persona empieza a actuar de una manera diferente tú te vas dando cuenta que algo pasa, prestas más atención, buscas, encuentras y confirmas”, dijo.

La coanimadora de “Desiguales” de Univision no descarta volver a contratar los servicios de un investigador privado si lo necesitara.

“Uno no necesita estar con alguien que no quiere estar contigo, pero hay veces que los hombres no tienen los huevos suficientes para decir cuando no quieren estar en una relación o cuando algo está cambiando, entonces se ponen a buscar en otro lado. Pues si tú te pones a buscar en otro lado yo también tengo la oportunidad de salirme de la relación y buscar en otro lugar mi paz, mi tranquilidad y una relación que valga la pena no una de un pen...”, dejó claro.

En la conversación, López también confesó que en el pasado revisaba el teléfono celular de sus exparejas, motivada por los celos y la inseguridad en sus relaciones.