Adamari López y Alaïa trabajarán juntas en televisión

La producción del espacio de juegos que comenzará a grabarse pronto en Uruguay no fue el único anuncio que hizo TelevisaUnivision relacionado con la presentadora. También se confirmó que habrá una nueva versión que se llamará “¿Quién caerá? Kids" y en la que López tendrá la oportunidad de trabajar por primera vez en televisión con su hija Alaïa Costa , de 10 años.

View this post on Instagram

“Ahora también hay una nueva versión que me llena el corazón y el alma de alegría, porque nada más y nada menos en el programa estará Alaïa, mi hija. Vamos a tener una nueva versión y precisamente Alaïa me acompañará para vivir la emoción de los niños, ahora participando que se van a poder ganar muchísimas cosas que ellos desean”, compartió la también empresaria.

“Si no me contestan correctamente (los niños) se van a caer y Alaïa los va a estar esperando para poder platicar con ellos”, contó. “Así que estoy muy feliz y emocionada de que Alaïa también tenga la oportunidad de participar en el programa ahora como co conductora por primera vez”, dijo.