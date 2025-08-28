Opinión
28 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Adela Micha defiende su entrevista con Christian Nodal: “Nadie lo obligó a hablar”

Las declaraciones del cantante mexicano sobre su vida amorosa han desatado controversia en las redes sociales

28 de agosto de 2025 - 2:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Adela Micha no cree que Christian Nodal tenga motivos para demandarla, luego de la publicación de la entrevista que sostuvieron, misma que ha causado tanta controversia, esto debido a que la periodista afirma que, todo lo que el cantante dijo durante la conversación, lo expresó deliberadamente y sin ningún tipo de coacción.

RELACIONADAS

Tras la publicación de la entrevista con Nodal -el pasado 13 de agosto-, Micha se tomó unas semanas de esparcimiento fuera de México y al regresar fue captada en el aeropuerto de la CDMX, por algunos medios de comunicación, como “Venga la alegría”.

Ahí, la periodista negó que exista alguna demanda en su contra, por haber publicado la entrevista que sostuvo con el cantante, y que ha sido tan criticada, debido a las declaraciones que el intérprete de “No te contaron mal” hace en ella.

“No creo, no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar, él me la dio, nadie lo obligó a hablar”, reiteró.

También negó que, como se ha dicho en redes, Nodal haya tratado de persuadirla, con una retribución económica, para no hacer pública la entrevista y, sin entrar en detalles, afirmó que sería a través de “La Saga”, su canal de YouTube, donde hablará más a fondo de los pormenores que rodearon esa charla.

“Pero, para nada, ¿de dónde sacan eso?, voy a dar mi opinión en mi espacio en unos días, ¿va?”, aseguró Micha.

Con respecto a las aseveraciones que se han hecho en redes donde afirman que, desde el día en que publicó la entrevista, Nodal dejó de seguirla en sus cuentas oficiales y, posteriormente, ella habría hecho lo propio, aseguró que, la realidad, es que nunca se habían seguido.

Asimismo, expresó que, el día de la entrevista, Nodal fue muy amable y abierto a la hora de ahondar en sus experiencias y vivencias. “Se dio la ocasión, fue una conversación como muchas más que hago, muy amable, muy generoso con su tiempo y con su espacio”.

Finalmente, indicó que, cuando retome sus actividades profesionales, se dará a la tarea de buscar a la cantante argentina y expareja de Nodal, Cazzu para extenderle la invitación de presentarse en su programa, y de esa manera, cuenta su versión de los hechos.

“Ahora que ya regresé, la buscaré, no la he buscado, vengo llegando de tres semanas de vacaciones”, concluyó.

Christian NodalCazzuÁngela Aguilar
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
