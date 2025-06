Adriana de Jesús y Carmen Salamán: encantadas con el desfile de Rubén Dario en San Juan Moda

“Las colecciones de Rubén Darío siempre nos dejan encantadas por el estilo, los patrones y cómo algo que parece sencillo se convierte en un ‘statement piece’ con solo unos detalles estratégicos. Así que había que ir a ver ‘Fuju’, su colección más reciente, presentada en San Juan Moda. Bella. Durante la noche, también hubo desfiles de diseñadores emergentes, bajo la sombrilla de ‘Moda Urbana’: Antiheroes, Private Archives, Ventura y What Are We. Son dos estilos muy distintos, pero cada uno tiene su encanto (en todos estaba evaluando qué me pondría”, comentó la reportera a través de sus redes sociales.