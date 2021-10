Luego de haberse convertido -una vez más- en tema de conversación esta semana por las fuertes declaraciones que hizo a este medio sobre la inequidad racial y los problemas de representación afrodescendiente en los certámenes de belleza, la modelo y empresaria boricua, Alba Giselle Reyes, sorprendió hoy con la noticia de su embarazo. La criatura, según manifestó a través de las redes sociales, llegará el próximo año.

“Y así nada más… un latido te cambia la vida. Mi bebé arcoíris llega en 2022″, lee el mensaje de la Miss Universe Puerto Rico 2004, que compartió junto a un sonograma. El escrito también aparece en inglés.

En menos de una hora la publicación cuenta con cientos de reproducciones y mensajes de felicitaciones entre los que se destacan los de algunas figuras de la industria del entretenimiento puertorriqueño.

“Dios mío, Alba”, manifestó la presentadora Shanira Blanco. Saritza Alvarado, por su parte, expresó: “Lo más maravilloso de la vida. Felicidades, Alba”. El reportero de “Noticentro” de Wapa Televisión, Julio Rivera Saniel, también tuvo palabras para la beldad. “¡Felicidades Alba! Todo lo mejor para ti y esa vida que viene en camino”, apuntó.

PUBLICIDAD

Se conocen como “bebés arcoíris” a aquellos que nacen tras la pérdida de un hijo anterior, es decir, después de una muerte gestacional o perinatal. En 2006, luego de concluir su participación en los concursos de belleza, la cidreña se casó con el ingeniero Joseph Vergara y quedó embarazada pero perdió su bebé cuando se encontraba en los últimos meses de gestación. En 2011 anunció su divorcio.

Precisamente, el pasado mes de abril la exreina de belleza conmovió con un escrito dedicado a su hija, quien cumpliría 15 años.

“Querida Arietty: Hoy el cielo se viste de fiesta para celebrar tus 15 años, y acá mamá te lo celebra como si estuvieras conmigo porque sé que lo estás. Como todos los años me pregunto si habrías querido fiesta con trajes y globos, o si serias como yo y habrías preferido un fin de semana en la playa o un viaje. Lo que no me cabe la menor duda es que habría hecho lo que fuese para hacerte feliz. Hoy, son los 15 años de conocer lo que se siente ser madre y amarte con todo mi corazón, de extrañarte todos los días aunque nunca te haya podido tener en mis brazos con vida. Te pienso cada día, e imagino lo distinta que sería mi vida contigo”, lee parte del mensaje que publicó junto a varias fotografías en sus cuentas sociales.

Después de haber vivido momentos de incertidumbre y dificultad, nada se sabía de la vida amorosa de la empresaria hasta el 2 de julio del año pasado, cuando publicó una fotografía acompañada de una persona que la abrazaba y besaba en la mejilla.

PUBLICIDAD

“Llevo semanas debatiendo entre si compartir esta foto o no. No recuerdo la última vez que compartí una foto de mi vida romántica, porque es algo que mantengo estrictamente privado por muchas razones. Primero porque me da terror que no funcione y tener que dar explicaciones, además porque honestamente me da miedo que me lo salen y por respeto a la privacidad de la otra persona”, escribió Reyes en su cuenta de Facebook.

Hasta el día de hoy, la modelo, quien el 3 de junio de 2016 enfrentó el asesinato de su mamá -Elena Santos Agosto- en su hogar ubicado en la urbanización Treasure Valle en Cidra, no ha revelado el nombre ni la identidad de su pareja.

Esta semana, mientras cumplía con un compromiso profesional, la abogada se conectó a través de una llamada telefónica con El Nuevo Día en la que resaltó que el hecho de que una mujer negra se apunte una corona en un concurso de belleza sigue pareciendo casi imposible. Sin embargo, victorias como la de Michelle Marie Colón Ramírez hace dos semanas en Miss Universe Puerto Rico 2021 traen consigo esperanza y motivación.

“Un triunfo nos recuerda que, aunque la realidad es que es menos probable, al menos sabemos que es posible, y eso es importante. Por eso, vernos representadas es importante sobre todo para las nuevas generaciones y eso aplica a certámenes de belleza y a cualquier campo donde las personas de color aún no logran igual participación. Demasiados ejemplos aún donde leemos ‘primer presidente negro’, ‘primer vicepresidente negro’... Eso nos dice cuánto nos falta”, manifestó Reyes, quien actualmente se desempeña como coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa).