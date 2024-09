Alba Reyes estalla en llanto al sumar un logro en su vida, que puede cambiar su futuro y el de su hijo

“PASS! Los que estuvieron conmigo en este proceso saben lo difícil y sacrificado que fue. Es sin duda lo más difícil que he hecho en mi vida, dormí quizás 3-4 horas diarias por meses, estudiando después que Noah se dormía, tomando dinero prestado para poder pagar el examen; poder pagar el cuido por unas horas al día que no eran ni remotamente suficientes para lo que hay que estudiar para este examen. Pagué los gastos del viaje con tarjetas de crédito, una semana antes pensé que no iba a poder hacerlo porque no tenía dinero para el hotel. No quiero romantizar el proceso de hacer esto como madre soltera porque creo que es importante dejar de normalizar que las mamás tengan que pasar por tanto para poder lograr las cosas. Pero celebro esto porque me mate para lograrlo!”, publicó.