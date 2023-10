Miss Universe Puerto Rico 2004 Alba Reyes continúa atravesando difíciles momentos tras haber demandado al padre de su hijo, Noah Ryan, para solicitar pensión alimentaria.

“Hoy me enteré que se ordenó el desahucio del apartamento donde vivo con mi hijo”, reveló la también empresaria y abogada a través de una publicación en sus redes sociales.

El pasado mes de marzo, Alba Reyes solicitó que se reconociera el apartamento en que vivía desde que su hijo nació como su hogar seguro. “Sin embargo, lo que ha sucedido a continuación es una burla al sistema judicial y un fracaso de la justicia”, denunció en aquel entonces en su cuenta de Facebook.

“Ya no sé ni que pensar, ni que esperar de un sistema de Justicia que permite que personas utilicen su poder y dinero para manipular y engañar al sistema legal logrando algo así. Duele, ¡duele mucho!” denunció esta tarde.

Desde el nacimiento de su primogénito, en abril de 2022, Reyes se ha dedicado a trabajar en su tienda digital y, recientemente, cubrió unas vacaciones en el programa de TeleOnce “El poder del pueblo”.

Aun así, quien ostentó el premio de Miss Fotogénica en Miss Universe 2004, no piensa claudicar en el proceso legal, cuyos costos, aseguró en una entrevista previa con El Nuevo Día, ascienden a miles de dólares.

“Cuando la vida te da tantos golpes confieso que hay momentos donde hasta la fe se quebranta. Hay momentos donde le cuestionas a Dios porque permite tantas injusticias sobre todo cuando no soy una mala persona, nunca le hecho daño a nadie o al menos no de manera intencional, ayudo al prójimo siempre que puedo y hasta cuando no puedo. Todo es difícil de entender, y preguntarse para qué o porqué tampoco ayuda. Aun así, tengo fe, aun así, creo en Dios, aun así rezo porque es lo único que puedo hacer. Aunque soy fuerte o intento serlo, también soy solo humana”, concluyó diciendo.