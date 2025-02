Alec Baldwin fue diagnosticado con estrés postraumático: “Soy más feliz cuando estoy dormido”

Ante las palabras de su esposa, el ganador de tres premios Emmy reveló que es más feliz “cuando está dormido”. Durante la escena en el confesionario, el protagonista explicó: “Este último año fue terrible . Hubo momentos en los que me quedé acostado en la cama y pienso ‘Wow, mis hijos... No puedo levantarme’. Ese no soy yo. No es para nada algo que yo haría, de ninguna forma soy así. Jamás”.