Alejandra Guzmán regresa al quirófano

Alejandra Guzmán regresó al quirófano una vez más. La cantante de 57 años se sometió a una operación en la columna vertebral.

De acuerdo al programa “Ventaneando”, la rockera se recupera satisfactoriamente. Fue hace un par de meses que detalló que tenía hernias discales.

Una hernia discal ocurre cuando la parte blanda y gelatinosa de un disco de la columna vertebral (el núcleo pulposo) se sale a través de una fisura en la parte exterior más dura (el anillo fibroso). Este desplazamiento del disco puede presionar los nervios cercanos o la médula espinal, causando dolor, entumecimiento, debilidad o sensaciones anormales en la pierna, brazo u otras partes del cuerpo.

Fue en julio de 2025 que Guzmán suspendió su gira “Brilla Tour” por problemas de salud, y aunque en el momento se especuló que podría haber recaído en adicciones, la cantante y su familia lo negaron rotundamente.

PUBLICIDAD

En agosto fue diagnosticada con hipertensión; los problemas de salud de Alejandra comenzaron en 2009, cuando se sometió a una cirugía para aumentar el tamaño de sus glúteos y le inyectan una sustancia llamada metil metacrilato, a partir de entonces, la cantante ha vivido un calvario.

Los problemas de salud de Alejandra Guzmán