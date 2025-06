Alejandro Sanz envía mensaje a sus fans tras el escándalo con Ivet Playá

Y, en tanto, Playá, ofreció una entrevista, que no la dejó muy bien parada, el cantante ha enfocado sus energías en agradecer a sus fans por no abandonarlo, pero sobre todo, por confiar en él.

“A pesar de lo convulsivo de estos días, o quizá por ello, quiero agradeceros que formaís parte de este sueño, nunca os voy a fallar, nunca me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruín”, señaló.

“No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable, claro que siento vergüenza, si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás”, destacó.

“He pasado por momentos muy malos y, en esos momentos, he sido muy vulnerable, pero, creédme, que eso no me da a dudar ni un momento de lo bello que hemos construido; no hay un segundo de lo nuestro que pueda estropear la maldad de nadie”.