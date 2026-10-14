Aleks Syntek pospone gira por recomendación médica

Aleks Syntek pospuso su gira por Europa por recomendación médica, luego de que un especialista le indicara abstenerse temporalmente de viajar en avión debido a su estado de salud.

En una receta médica que el propio cantante compartió a través de redes sociales, se especifica que presenta un trastorno psicótico no especificado y que deberá evitar los vuelos nacionales e internacionales hasta diciembre de 2026.

El documento, fechado el 4 de octubre en la Ciudad de México y firmado por el psiquiatra Luis Solís Rojas, señala que la medida busca favorecer la recuperación del intérprete y ayudarlo a alcanzar una mayor estabilidad frente a los factores de estrés relacionados con su situación actual.

De acuerdo con la receta, el cantante podrá retomar sus viajes con normalidad cuando su condición clínica lo permita.

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La noticia llega después de un periodo complicado para el intérprete de “Duele el amor”, quien en septiembre protagonizó diversas controversias en redes sociales, una de las más comentadas ocurrió durante su presentación en las fiestas patrias de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde sus declaraciones ante el público generaron críticas y una amplia discusión en plataformas digitales.

Días después, el músico anunció que contemplaba salir de México ante la reacción negativa y de críticas que habían provocado sus comentarios y la repercusión que tuvieron en redes sociales.

En medio de ese contexto, Syntek también realizó publicaciones y transmisiones en vivo que despertaron inquietud entre algunos usuarios; ahora, el cantante enfrenta un nuevo cambio en sus planes profesionales debido a la recomendación médica de priorizar su recuperación antes de volver a viajar.

El cantante de 57 años lamentó no poder estar con su público europeo como estaba planeado, pero a través de un video aseguró que muy pronto pondrán estar juntos.

¿Qué es un trastorno psicótico?

Es una afección mental que puede hacer que una persona pierda el contacto con la realidad y tenga dificultades para distinguir lo real de lo que no lo es.

Principales síntomas

Delirios: Creencias falsas que la persona mantiene incluso cuando existen pruebas que las contradicen, como pensar que alguien la persigue.

Alucinaciones: Percibir cosas que no existen, como escuchar voces o ver personas que no están presentes.

Pensamiento y lenguaje desorganizados: Dificultad para ordenar las ideas, expresarse con claridad o mantener una conversación coherente.

Comportamiento inusual: Agitación extrema, movimientos repetitivos o falta de respuesta ante estímulos.

Tipos de trastornos psicóticos

Esquizofrenia: Trastorno de larga duración que puede afectar el pensamiento, las emociones y la conducta.

Trastorno psicótico breve: Episodio repentino que dura menos de un mes y que puede aparecer después de una situación de estrés intenso.

Trastorno delirante: Se caracteriza por ideas delirantes persistentes, sin que necesariamente existan otros síntomas psicóticos importantes.

Trastorno esquizoafectivo: Combina síntomas psicóticos con alteraciones del estado de ánimo, como depresión o episodios de manía.

Psicosis inducida por sustancias: Puede estar relacionada con el consumo o la abstinencia de drogas, alcohol o determinados medicamentos.

Psicosis secundaria a una afección médica: Puede originarse por enfermedades neurológicas, lesiones cerebrales, infecciones u otros problemas de salud.