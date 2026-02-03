Alex Díaz ante nuevo problema de salud: “Estuve llorando del dolor horrible”

El locutor de la emisora KQ 105, Alex Díaz compartió en sus redes sociales su más reciente percance de salud que provocó una visita de emergencia al hospital.

Un dolor inesperado de camino a su trabajo se apoderó ayer, lunes, de Díaz y tuvo que regresar a su hogar ante la intensidad que sentía en el área abdominal, según contó en la publicación en la redes sociales.

En octubre del año pasado el comediante tuvo que llegar hasta el hospital para tratar un fuerte dolor de diverticulitis que lo mantuvo un tiempo fuera del trabajo y de las redes sociales.

“Lo que empezó como un día tranquilo terminó convirtiéndose en una experiencia que no se la deseo a nadie. Gracias a Dios ya estoy bien… Me fui al work y ya habían pasado unos 20 minutos cuando, de la nada, me da una molestia bien fuerte en la parte abdominal. Ya en el pasado me han dado dolores, como ya todos saben, y eso es “normal” en mí. Pero estos dolores no tenían nada que ver con los que siempre me dan. Era algo más intenso y no se aliviaba", comenzó Díaz en su relato.

Tras llegar a su residencia, el dolor aumentó su intensidad por lo que le pidió a su esposa Leyra Albadalejo que lo trasladara de urgencia al hospital más cercano, el Professional Hospital en Guaynabo.

“Tan fuerte fue que tuve que irme a casa pensando que si me recostaba en la cama se me quitaría… NOPE. Nada de eso, pues fue lo contrario. Me dio aún más fuerte el dolor y le dije a Leyra que me llevara rápido al hospital.nLlegamos al hospital y no dejé que Leyra se estacionara. Me bajé del carro y, corriendo como pude, entré por allí con voz temblorosa y llorando pa’ dentro, pidiéndole a las de recepción que por favor me ayudaran. Ellas, muy amables, me dieron acceso a la enfermera, quien pudo notar mi situación y me pasaron a una camilla", narró.

Díaz admitió que mientras esperaba al doctor, estuvo “llorando del dolor horrible”.

“Sentía como si algo me estuviera desgarrando el interior. Entonces pasaron unos 5 minutos y, como por arte de magia, se me fue el dolor. Ya no sentía nada de molestia. Justo ahí entró el doctor Rodríguez, quien muy atento me preguntó qué me sucedía. Yo, un poco avergonzado, pues había hecho un show al entrar y ahora de la nada no tenía nada… pues le digo todo esto y él me envía a hacerme unos estudios para ver si no era piedra, ya que según él parecía eso”, agregó.

El diagnóstico del médico fue acertado al confirmar que “los dolores eran porque tengo una piedra y en esos momentos estaba pasando del riñón hacia la vejiga”

“¡Woooow! No sabía que ese dolor era tan fuerte. Entonces me dijo que ahora faltaba “parir la piedra” y me quedé ?????? ¿Cómo que parirla??? Sí. Dijo el doctor: “te toca parirla, que es un proceso complicado, pero necesario para que estés bien. Ay, ay, ay… aquí ando con susto cada vez que voy a orinar, a la espera de que esa piedrita sea lo más condescendiente posible y no me duela tanto", reveló el locutor que espera, hoy martes, regresar a su trabajo en la radio.

Díaz agradeció al personal del Professional Hospital en Guaynabo “por siempre tratarme con tanta paciencia y profesionalismo” y pidió oraciones por su salud.