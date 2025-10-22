Opinión
22 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con problemas de salud Alex Díaz: “Estos dolores son bien intensos”

Por el momento, el comediante se mantiene fuera de la radio y de las redes sociales

22 de octubre de 2025 - 10:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde el fin de semana pasado, los seguidores del comediante Alex Díaz se han mostrado preocupados ante la inactividad del creativo en sus redes sociales y su ausencia en la emisora radial KQ105. Esta noche, el influencer reapareció para informar a qué se debe su silencio.



“Les cuento: el sábado dejé en el aeropuerto a Girellys y a Leyra para que fueran a Nueva York a bregar con el nuevo apartamento de Girellys. Acá en Puerto Rico nos quedamos Adriana y yo. El plan para el fin de semana era irnos de paseo y grabar un vlog nosotros solos, pero el destino tenía otros planes”, comenzó.

Esa noche, según el padre de dos hijas, le comenzaron unos dolores de diverticulitis. Eran tan fuertes le provocaron mareos y sudó frío.

“No tuve otra opción que gritarle a Adriana para que me ayudara a cambiarme la pijama y correr al hospital, ya que podía ser algo grave. Mi chica, muy valiente, me ayudó y me acompañó hasta el hospital. Allí me pusieron morfina (sí, así de grave fue todo). Luego de varios estudios, reflejaron que efectivamente tengo un divertículo inflamado, y ese es el problema. El médico me dio la opción de un tratamiento con pastillas para hacerlo desde casa”, precisó.

Díaz agregó que desde el domingo en la mañana está encerrado en su residencia con “los peores ánimos que uno pueda sentir”. Aunque no pudo acompañar a su esposa e hija en Nueva York, lo tranquiliza saber que todo está bajo control.

El comediante describió que los “dolores son bien intensos y no se van de la noche a la mañana”. Por eso no estará al mando del espacio radial hasta que se recupere.

Para quienes le cuestionan por qué no publica contenido en sus redes sociales, también hubo un mensaje. “Pues imaginen cuán incómodo me siento y cuánto dolor estoy pasando, que ni entrar a las redes he podido. Siempre he creído que este espacio es para levantarles el ánimo y que vacilen conmigo, pero nunca para darles malos ratos o hacerlos sentir incómodos. Por eso, cuando estoy medio machucao como ahora, me quedo en ‘airplane mode’”.

El comunicador se despidió con el deseo de haber respondido todas las dudas de sus seguidores. De igual manera, agradeció “el cariño y todas las oraciones que puedan hacer” a favor de su salud.

Alex Díaz y Leyra Albaladejo: enomarados, “influencers” y ahora llegan al teatro

Alex Díaz y Leyra Albaladejo: enomarados, “influencers” y ahora llegan al teatro

La pareja de youtubers se presentan en la comedia “Cuento de viejos”.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
