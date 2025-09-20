Alex Díaz abandona “Super Chef Celebrities All-Star” tras fuerte discusión con Yaiza Figueroa

“Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión se ha caracterizado por ser un “reality show” donde la armonía es el ingrediente principal. En sus primeras tres ediciones, los participantes mantuvieron un ambiente sereno y los malos entendidos se resolvían al momento.

La temporada “All-Star”, sin embargo, acabó con lo anterior. De hecho, desde antes del estreno, algunos de los concursantes, como la cantante Melina León, manifestaron su preocupación por la dinámica en pareja con la que comenzaría el programa conducido por Luis Ponce.

“Ahora va a ser algo diferente, voy a tener una persona al lado tratando de mandarme a hacer, y a mí no me gusta que me manden. Entonces, eso es preocupante porque no sé quién me va a tocar y si me tocara alguien que es ‘demanding’ (demandante) como yo, que somos muy posesivas, puede ser que haya como que fricción. Yo espero que no porque estamos en un programa para que la gente se deleite, pero señores no hagan esas cosas”, dijo a modo de broma en conferencia de prensa.

Una situación similar a la que imaginó la exponente sucedió anoche. Durante la esperada “Noche de Fogón”, el comediante Alex Díaz sorprendió a todos al abandonar el “show” tras una fuerte discusión con la actriz Yaiza Figueroa.

El incidente ocurrió en plena preparación de los platos asignados, lo que dejó a sus compañeros y al jurado sorprendidos. Para este reto, los participantes debieron confeccionar falafel con hummus y garbanzos tostados, lasaña de pollo tikka masala con pasta fresca, ensalada de repollo, crema de coco y un cóctel de ron añejo con ginger-ale y limón.

Las 20 celebridades de la edición “All-Star” son: Melina León, Micheo, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Luis “Bebesauro” Morales, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Keropi Sánchez, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué “Mr. Cash” Carrión, Manny Manuel, Keiry Narváez y Marena Sofía.

La nueva temporada estrenará el martes, 9 de septiembre a las 7:00 p.m. por Wapa Televisión y Wapa+.