“Mr. Cash” le dice adiós a “Super Chef Celebrities All-Star”: “Me siento tranquilo”

“Esta competencia es pura adrenalina. Me lo he gozado en cantidad, es verdad que es un reto, hasta lo último ahí como guerrero, pero bien contento de haber conocido tanta gente linda y volvernos a reencontrar, así que seguimos hacia adelante, disfrutando. Me siento tranquilo”, aseguró Carrión.

Ahora, contó, continuará destacado en lo que le “gusta”. A todos sus fanáticos prometió verlos en la “próxima vuelta”.

“Mr. Cash” sale de la competencia sin haber protagonizado un altercado con alguno de sus compañeros. Sin embargo, Fungenzi, quien hizo equipo con el animador, no terminó del todo igual.

Convencida de que solo Dios sabe el por qué de las cosas, la copresentadora de “Pégate al mediodía” exteriorizó que su trabajo a lo largo de la semana fue superior al de Carrión.

“Desde el primer día, creo que cociné mucho para tantos platos, entregaba mucho. Pero nada, para que ustedes vean que aunque uno haga un buen trabajo, al final, esto me enseñó algo: que por más que uno haga las cosas bien, llega algo y si Dios dijo que no, es que no. Me voy pa’ mi casita”, apuntó.

Esa noche se estrenó el reto de la “freidora”. Dado a que la competencia es en parejas, en esta prueba “flash” ambos integrantes de la mesa compiten entre ellos y el que pierda se elimina.

Tanto Fungenzi como “Mr. Cash” debieron confeccionar un omelet francés en cinco minutos.