Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de septiembre de 2025
75°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Mr. Cash” le dice adiós a “Super Chef Celebrities All-Star”: “Me siento tranquilo”

El reconocido animador y empresario es el segundo eliminado de la temporada

19 de septiembre de 2025 - 11:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Josué Carrión "Mr. Cash" junto a la actriz Yaiza Figueroa en "Super Chef Celebrities All-Star". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Una semana después de vencer a la dominicana Jennifer Fungenzi en el reto de la “freidora”, esta noche, el presentador Josué “Mr. Cash” Carrión tuvo que despedirse del “reality show” de Wapa Televisión “Super Chef Celebrities All-Star”. Antes de marcharse, el empresario habló de los sentimientos que lo invadían en ese momento.

RELACIONADAS

“Esta competencia es pura adrenalina. Me lo he gozado en cantidad, es verdad que es un reto, hasta lo último ahí como guerrero, pero bien contento de haber conocido tanta gente linda y volvernos a reencontrar, así que seguimos hacia adelante, disfrutando. Me siento tranquilo”, aseguró Carrión.

Ahora, contó, continuará destacado en lo que le “gusta”. A todos sus fanáticos prometió verlos en la “próxima vuelta”.

“Mr. Cash” sale de la competencia sin haber protagonizado un altercado con alguno de sus compañeros. Sin embargo, Fungenzi, quien hizo equipo con el animador, no terminó del todo igual.

Convencida de que solo Dios sabe el por qué de las cosas, la copresentadora de “Pégate al mediodía” exteriorizó que su trabajo a lo largo de la semana fue superior al de Carrión.

“Desde el primer día, creo que cociné mucho para tantos platos, entregaba mucho. Pero nada, para que ustedes vean que aunque uno haga un buen trabajo, al final, esto me enseñó algo: que por más que uno haga las cosas bien, llega algo y si Dios dijo que no, es que no. Me voy pa’ mi casita”, apuntó.

Esa noche se estrenó el reto de la “freidora”. Dado a que la competencia es en parejas, en esta prueba “flash” ambos integrantes de la mesa compiten entre ellos y el que pierda se elimina.

Tanto Fungenzi como “Mr. Cash” debieron confeccionar un omelet francés en cinco minutos.

“Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. Manny Manuel abraza a Keiry Narváez. Luisito Vigoreaux y Freddo Vega.
1 / 13 | Así quedaron las parejas en “Super Chef Celebrities All-Star”. “Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. - Jean Ayala / Wapa Digital/Suministrada
Tags
Super Chef CelebritiesWapa TVReality Shows“Mr. Cash”
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: