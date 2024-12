Alfredo Adame defiende a Maripily Rivera de Poncho De Nigris: “Es atroz lo que hizo este tipo”

“Es atroz lo que hizo este tipo. Yo les voy a decir rápido quién es es este tipo, De Nigris, es un padrotillo, vividor de mujeres transexuales. ‘La Tigresa’, Irma Serrano, tuvo una relación con ella, viviendo de ella tres o cuatro años, la robó, ‘La Tigresa’ lo demandó. Es un sángano alagán, que no sirve para nada, no tiene talento, no tiene estudios, no tiene preparación, no tiene carrera, no ha tenido éxito en nada, es un fracasado, muerto de hambre”, sostuvo Adame.