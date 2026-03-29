Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Algunos de los invitados de la boda de Jaime Mayol y Carolina Vale Pendás

La lista de casi 200 invitados incluyó el nombre de destacadas figuras del entretenimiento local

29 de marzo de 2026 - 9:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amaury Nolasco, Maripily Rivera y Paco López. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

San Juan se vistió de gala este sábado para celebrar la unión de una de las figuras más queridas de la televisión puertorriqueña. Jaime Mayol y la epidemióloga Carolina Vale Pendás se dieron el “sí, quiero” en una ceremonia que combinó la elegancia histórica del Museo de Arte de Puerto Rico con la modernidad de sus trayectorias profesionales.

RELACIONADAS

Luego de un emotivo compromiso en Portugal hace poco más de un año, Mayol y Vale Pendás ya son esposos. Rodeados de familiares y amigos cercanos, la pareja comenzó un nuevo capítulo en su relación que ha cautivado a sus seguidores en redes sociales.

A continuación, algunas de las personalidades de la industria del entretenimiento que figuraron en la lista de 200 invitados del enlace matrimonial que contó con la coordinación de Ana Agosto.

Los invitados

Maripily Rivera, Amaury Nolasco y Paco López

Peter Hance

Peter Hance.
Peter Hance. (Captura)

Diane Ferrer

Diane Ferrer.
Diane Ferrer. (Captura)

Janice Betancourt

El Tipo OfficiaL

El Tipo OfficiaL.
El Tipo OfficiaL. (Captura)

El Nuevo Día conversó con los recién casados poco antes del enalce matrimonial. Al pensar en cómo vivirían este momento, la epidemióloga resaltó en entrevista exclusiva con Magacín que lo primero que pasaba por su mente era disfrutarlo con la gente que ama: su familia y amistades. Su gran deseo, dijo, era que el día transcurriera con la mayor naturalidad posible.

“Yo sé que dentro de todo hay mucho esfuerzo, y tenemos una expectativa de que las cosas salgan bien, pero la realidad es que nosotros lo que queremos es disfrutar este día con la gente que queremos”, explicó.

El carismático presentador, por su parte, anticipó que “todo va a engranar para que sea una tarde y noche espectacular”. Esta convicción del coanfitrión de “Viva la tarde” de Wapa Televisión se debe a que tanto el séquito como la lista de invitados están compuestos de personas que se conocen entre sí y que comparten con frecuencia.

En febrero de 2025, bajo el cielo de Portugal y tras más de tres años de complicidad, Jaime Mayol decidió sellar su destino junto a Carolina Vale Pendás y la comprometió. Recientemente, la pareja tuvo su sesión de "Love Story" en el Viejo San Juan. De esta manera, lo que comenzó como un discreto romance se transformó, entre paisajes europeos, en la promesa de una vida compartida. Las fotografías fueron capturadas por Phosphilic. “Todo lo que me hacía falta, y más, ella lo tiene". Con estas palabras, Mayol describió el impacto de Vale Pendás en su vida. El arreglo personal de la novia fue de Jany MUA.
1 / 5 | Jaime Mayol y Carolina Vale Pendás: antesala de una boda real en Puerto Rico. En febrero de 2025, bajo el cielo de Portugal y tras más de tres años de complicidad, Jaime Mayol decidió sellar su destino junto a Carolina Vale Pendás y la comprometió. Recientemente, la pareja tuvo su sesión de "Love Story" en el Viejo San Juan. - Suministrada
Tags
Jaime Mayolboda
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: