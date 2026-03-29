Algunos de los invitados de la boda de Jaime Mayol y Carolina Vale Pendás

San Juan se vistió de gala este sábado para celebrar la unión de una de las figuras más queridas de la televisión puertorriqueña. Jaime Mayol y la epidemióloga Carolina Vale Pendás se dieron el “sí, quiero” en una ceremonia que combinó la elegancia histórica del Museo de Arte de Puerto Rico con la modernidad de sus trayectorias profesionales.

Luego de un emotivo compromiso en Portugal hace poco más de un año, Mayol y Vale Pendás ya son esposos. Rodeados de familiares y amigos cercanos, la pareja comenzó un nuevo capítulo en su relación que ha cautivado a sus seguidores en redes sociales.

A continuación, algunas de las personalidades de la industria del entretenimiento que figuraron en la lista de 200 invitados del enlace matrimonial que contó con la coordinación de Ana Agosto.

Los invitados

Maripily Rivera, Amaury Nolasco y Paco López

Peter Hance

Peter Hance. (Captura)

Diane Ferrer

Diane Ferrer. (Captura)

Janice Betancourt

El Tipo OfficiaL

El Tipo OfficiaL. (Captura)

El Nuevo Día conversó con los recién casados poco antes del enalce matrimonial. Al pensar en cómo vivirían este momento, la epidemióloga resaltó en entrevista exclusiva con Magacín que lo primero que pasaba por su mente era disfrutarlo con la gente que ama: su familia y amistades. Su gran deseo, dijo, era que el día transcurriera con la mayor naturalidad posible.

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“Yo sé que dentro de todo hay mucho esfuerzo, y tenemos una expectativa de que las cosas salgan bien, pero la realidad es que nosotros lo que queremos es disfrutar este día con la gente que queremos”, explicó.

El carismático presentador, por su parte, anticipó que “todo va a engranar para que sea una tarde y noche espectacular”. Esta convicción del coanfitrión de “Viva la tarde” de Wapa Televisión se debe a que tanto el séquito como la lista de invitados están compuestos de personas que se conocen entre sí y que comparten con frecuencia.