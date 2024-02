Alí Warrington también se despide de La Mega

Con esta última movida, se da por disuelto el equipo al que también formaba parte Roberto “Fantacuca” Maldonado . Este último todavía no se ha expresado sobre si permanecerá de algún modo en la estación radial o si igualmente, ya no formará parte de esa plantilla.

En un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, Warrington dio las razones de su salida. “Después de seis años…hoy me dirijo con un mensaje de agradecimiento, más que de otra cosa. El programa para el cual laboro está pasado por unos procesos de transición y actualmente mis servicios en la empresa SBS no cuentan con acuerdo contractual y no se ha llegado a ningún otro”, estableció de entrada en la grabación.