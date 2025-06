Amar Sotomayor regresa a Puerto Rico con una misión: visibilizar la diversidad

Guaynabo - Luego de siete años solidificando su carrera profesional en Los Ángeles, la actriz, cantante y modelo Amar Sotomayor regresa a su isla con los mejores deseos de aportar a la sociedad, no solo con su talento, sino también como voz de la diversidad dentro de las artes.

Su retorno a Puerto Rico marca una etapa de madurez, tanto personal como profesional, comenzando por su reincorporación al elenco del espectáculo solo para adultos “Fuego a la lata”, que sube a escena con su cuarta temporada los días 27 y 28 de junio en el vibrante espacio Musas y Eventos del Centro de Bellas Artes de Santurce.

¿Qué te motivó a regresar a la escena local?, preguntó este rotativo.

“El tiempo de Dios es perfecto”, aseguró la boricua. “Algo me decía que después de siete años —mi número de la suerte— se estaba cerrando un ciclo. It’s time to move on (Es hora de seguir adelante). Y eso hice. Seguí mi corazón y puedo hacer lo mismo que hacía allá, pero estando acá. ¿Qué mejor que estar en casa?”, reflexionó.

La boricua ha actuado en conocidas series de televisión. (Carlos Rivera Giusti/Staff//GFR Media)

Sotomayor, quien comenzó su carrera profesional como bailarina para artistas boricuas como Jessica Cristina, Yolandita Monge, Wilkins e Ivette Cintrón, entre otros , decidió mudarse de la isla luego del paso del huracán María.

Como modelo y actriz transgénero, se abrió paso en California, participando en campañas publicitarias, videos musicales, películas y series de televisión. Entre sus trabajos se destacan sus papeles en "American Horror Story:, donde interpretó a Farrah en el segundo episodio de la undécima temporada; como Neema en “The Stranger”; y como Juan en “StartUp”, entre otros proyectos.

¿Cómo describirías la evolución que has vivido durante el tiempo fuera de la isla?

“He aprendido a amarme más. He crecido mucho como persona, como mujer, y en el proceso de transición crecí tanto. Tengo una madurez que no tenía hace siete años y estoy más segura que nunca de lo que quiero… que es representar a mi país donde quiera que vaya, ya sea actuando o animando. Ahora tengo una seguridad y una experiencia de vida que no me la quita nadie” reconoció.

Ahora está más que lista para continuar desarrollándose y aportar con su pasión a las bellas artes, nuevamente en la escena local.

“Gracias al productor Noland Otero, tuve la oportunidad de regresar con el equipo de ‘Fuego a la lata’. Ahora regreso a trabajar con este grupo de actores que nuevamente me han recibido, porque somos familia”.

El elenco está conformado por Sotomayor, Carlitos Hernández, Félix Chevremont y Robert Rosario, quienes han sido parte del elenco original desde la primera temporada, que estrenó en abril de 2018. Además, en esta cuarta temporada se incorporan tres destacadas figuras: Carlos Muñoz, Héctor Beltrán y Raúl de la Paz.

“Estoy contenta porque regresamos, y es como si el tiempo se hubiese detenido. Es como si no me hubiera ido de casa”, aseguró Sotomayor.

El espectáculo estilo cabaret combina humor, baile, música y teatro, en una experiencia vibrante y divertida que promete conquistar al público que se dé cita. “Me gustaría que se lleven alegría y diversión. Hace falta tener tiempo para relajarse y reírse. Va a ser un sube y baja de emociones”.

En este show, ¿qué elementos disfrutas más hacer en el escenario?

“Ay, es que me encantan todas. Estamos actuando, cantando, animando… no te pudiera decir. El mero hecho de entretener a mi gente y hacer reír… aquí hay de todo. Todo me lo disfruto”, destacó.

Como mujer trans, ¿cómo ha sido el proceso de encontrar su lugar en el mundo artístico?

“Allá en Estados Unidos tuve la oportunidad de trabajar como chica trans, porque allá me ven como la mujer que soy”, agradeció. En ese tiempo allá me solidifiqué como actriz, modelo... tuve tantas oportunidades de hacer tantas cosas, que estoy aquí con todas esas herramientas para aplicarlas.

Sin embargo, para Sotomayor es fundamental la representación de la comunidad LGBTQ+ en la televisión, para visibilizar la diversidad que existe en la sociedad, romper estereotipos y fomentar la empatía y la inclusión.

“Aquí en Puerto Rico, lamentablemente no veo representación de personas trans o no binarias en los medios —aunque sí de personas homosexuales—. Entiendo que debería haber más diversidad e igualdad de oportunidades”.

Sotomayor busca abrir espacios para la comunidad trans en la televisión. (Carlos Rivera Giusti/Staff//GFR Media)

“Ahora mismo, yo veo la televisión y no me veo representada”, lamentó. “Y somos seres humanos que aportamos a la sociedad. Y qué mejor que, en mi país, poder representar actuando o animando. Esas oportunidades se necesitan, y los productores deberían empezar a abrir la mente. El mundo está cambiando. Y aquí hay talento”.

