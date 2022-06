Abrazos, besos y mensajes llenos de sentimiento abundaron en las redes sociales hoy domingo, Día de los Padres, y para las figuras del mundo del entretenimiento no fue la excepción. Fueron muchos los artistas que hoy decidieron hacer una pausa en sus agendas para dejarse rodear por el cariño de su prole.

A continuación mostramos algunos de sus tiernos instantes captados en las redes sociales.

El afamado cantautor panameño Rubén Blades, quien recientemente ofreció en Puerto Rico un concierto histórico, compartió una foto junto a su progenitor. “En esta semana, en muchos países de toda nuestra América, se celebra el “Día del Padre”, vaya nuestro saludo, incluyendo a mi papá con quien comparto la foto. Con mucho “Amor y Control”, en especial en estos días de pandemia”, escribió el salsero ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

El astro boricua Chayanne también compartió una foto con su padre, mientras brindaban por estar juntos en este Día de los Padres. El cantante recurrió al humor en su mensaje.

“Padre, te celebro todos los días del año, pero hoy monto la foto jajajaj. Te amo y punto! Feliz día al mío y a todos los padres! PR #energiadelabuena”

El locutor, actor e influencer Jorge Pabón “Molusco” se inspiró en el mensaje que publicó junto a varias fotos y videos con sus hijos.

“La bestia @ruben.blades lo dijo hace varios años “Solo el que tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba JAMAS” y aquí estoy en mi rol de padre que lo seguiré ejecutando en las buenas y en las malas hasta que deje de respirar. Amo a mis hijosmás que a mi vida por eso los celebro, me los disfruto y los defiendo como que son mi sangre. Felicidades a todos los verdaderos padres en su día. Disfruten sus hijos y pásenlo CABRON con ellos siempre.

El locutor Alí Warrington expresó el orgullo que siente por su padre el comediante Otilio Warrington “Bizcocho” con una serie de fotos acompañadas por el texto: “Los hay buenos, pero me tocó el mejor. Gracias @bizcochogram Feliz día de los padres.

El cantautor Pedro Capó publicó una foto tomándose un “selfie” con sus tres hijos.

“Cause when I’m with you I am right where I belong... I’m home ¡Feliz Día de los Padres!

El artista urbano Nio García celebró el día con sus tres hijos y a la espera de un nuevo retoño.

“Ser papá es lo mejor que me ha pasado en mi vida!1 Feliz Día de los Padres a todos!!! Teo, estamos esperando por ti!”

El periodista Normando Valentín, compartió fotos de las diversas etapas de crecimiento de sus seis hijos acompañadas de un mensaje emotivo.

“Gracias a ellos experimento las mejores emociones!!! No importa cómo me digan.... Pa’....papi....viejo....boss....papá... de todas las formas suena chévere!!! Orgulloso de ellos con defectos y virtudes, pues de eso trata la vida.... #mishijos feliz día a todos los papás”.

La primera actriz Johanna Rosaly quiso rendir homenaje a los padres del mundo del entretenimiento destacando los sacrificios de la profesión del artista que trabaja para divertir a otros. Como ejemplo tomó a su yerno, el actor Jorge Castro con quien comparte escenario este fin de semana, incluso el Día de los Padres, en el musical “Cabaret”.

“En la industria del espectáculo no hay días especiales: trabajamos para q los demás celebren. En lo íntimo, allí en los camerinos, durante el maquillaje, tras bastidores, abrazaremos a los Padres en su día. A mi yerno ⁦@berengeno_⁩ y mis compañeros teatreros, ¡FELICIDADES!