Luego de que surgiera el rumor de una supuesta relación amorosa entre Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner, la menor del clan Kardashians/Jenner, el artista urbano y la modelo norteamericana siguen acaparando la atención.

Según publicó este domingo el canal de noticias de celebridades TMZ, ambos han pasado de “estar besándose a principios de semana... y ahora que se sabe... parece que han pasado a la fase de pasar el rato” publica el medio con sarcasmo. Según el sitio web, que publicó fotos de ambos llegando de forma separada al mismo restaurante en Los Ángeles, también indicó que “parecía ser una cita doble con los Biebers”.

“Kendall apareció primero alrededor de las 8:30 p.m. y Bad Bunny llegó poco después por su cuenta, alrededor de las 8:42 p.m. Después de eso, Justin y Hailey siguieron su ejemplo... también apareciendo por separado”, publicó TMZ.

La pareja se fue alrededor de la misma hora, indicó la publicación, pero resaltó, que de nuevo salieron uno a uno “con Kendall saliendo por la entrada principal a las 11:06 p.m y BB saliendo por la parte trasera unos minutos antes. “Los Biebers también salieron por la parte trasera, pero casi una hora antes”.

“Muchos intentos de prestidigitación, pero al final ... parece que el secreto puede estar fuera -es decir, Kendall y Bad Bunny parecen estar viéndose. En cuanto a lo que eso significa exactamente, nadie lo sabe. Pero según testigos, son muy amigos”, señala TMZ, que también alude a una cuenta en Instagram con el seudónimo de Deux Moi, que publica noticias de las celebridades, que publicó que el exponente urbano fue visto junto a Jenner en un club privado en Los Ángeles. El medio detalló que estuvieron bailando toda la noche y también se besaron.

“Cuando se corrió la voz sobre su posible romance, Internet se rompió colectivamente... con un montón de fans de Bad Bunny censurando el hecho de que él podría estar enrollándose con una Jenner. La razón... bueno, parece que la gente siente que la prole de KJ puede ser problemática -incluyendo a Kendall-, que ha estado envuelta en escándalos aquí y allá a lo largo de los años. Bad Bunny, por su parte, es muy querido y pasa desapercibido, por lo que parece que sus partidarios piensan que está entrando en aguas peligrosas por enredarse con la modelo, que está muy en el centro de la atención de muchos”, concluyó la publicación.

La menor de las Kardashians/Jenner es la hija de Kris Jenner y Caitlyn Jenner (antes Bruce). Desde pequeña, ha estado en el foco público pues aparecía en el reality show de su familia “Keeping Up with the Kardashians”, que catapultó a todos sus miembros a la fama. Según se ha publicado, la modelo estuvo en una relación pública con el basquetbolista Devin Booker, pero se dice que ambos terminaron en noviembre de 2022.