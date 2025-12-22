Barry Manilow será operado de un cáncer de pulmón en fase inicial

Barry Manilow se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un punto canceroso en el pulmón y reprogramará sus conciertos de enero, según anunció el cantante el lunes.

Manilow, de 82 años, dijo que los médicos le detectaron el cáncer tras un prolongado episodio de bronquitis: seis semanas y una recaída de otras cinco.

“Mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética sólo para asegurarse de que todo estaba bien”, escribió Manilow en Instagram. “La resonancia magnética descubrió un punto canceroso en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpado. Es pura suerte (y un gran médico) que se encontrara tan pronto.”

El cantante añadió que los médicos no creen que el cáncer se haya extendido, así que por ahora espera “Nada de quimio. Ni radiación. Sólo sopa de pollo y reposiciones de ‘I Love Lucy’”.

PUBLICIDAD

En un comunicado emitido por los representantes de Manilow se especificaba que se trataba de un tumor en estadio uno y que la intervención quirúrgica tendría lugar a finales de diciembre.

Manilow se recuperará durante el mes de enero y tiene previsto volver a la acción con los conciertos del fin de semana de San Valentín, a partir del 12 de febrero en el Westgate Las Vegas Resort and Casino, y luego sus conciertos en estadios se reanudarán el 28 de febrero en Tampa, Florida.