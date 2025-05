Billy Joel cancela todos sus conciertos por diagnóstico neurológico

View this post on Instagram

A lo largo de su carrera, Billy Joel ha vendido más de 150 millones de discos y ha sido galardonado con cinco premios Grammy. Su residencia en el Madison Square Garden, que concluyó en julio de 2024, estableció un récord con 150 conciertos consecutivos con entradas agotadas. Además, se espera el estreno de un documental de dos partes titulado “Billy Joel: And So It Goes” en el próximo Festival de Cine de Tribeca, que explorará su vida y legado musical