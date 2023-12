Dios, el amor de la gente, la fe y el humor fueron los pilares fundamentales para superar las diversas complicaciones de salud que ha atravesado el actor Carlos Merced desde hace más de una década. Asegura que el humor ha sido esa tabla de salvación, una herramienta que exhorta a otros a usar para superar las vicisitudes.

Su anhelo de plasmar lo que ha sido su historia de fe a través de un libro inició tan pronto fue sometido a un trasplante de hígado, en mayo de 2010, y posteriormente al ser sobreviviente de cáncer de hígado. Al comenzar a recibir llamadas y mensajes de personas que estaban atravesando por lo mismo, que estaban desesperados y sin saber qué hacer, explica que lo hizo convertirse en un consejero.

“Nadie mejor que una persona que ha pasado por lo mismo que otros que están pasando para poder explicar o darle ánimo a quien lo está viviendo”, señaló el actor puertorriqueño en entrevista con El Nuevo Día, quien lanzó recientemente un libro motivacional al que ha titulado “Pasa de todo... pero todo pasa”, cuyo proceso de elaboración le tomó ocho años.

PUBLICIDAD

Así como describe que la vida es un escenario, manifestó que en el escenario de su vida, para el libro, dividió todo su proceso en tres actos, y cada acto está contenido con diferentes escenas.

“Tiene de todo un poco. En la redacción de alguno de los capítulos tuve que detenerme varias veces porque volví a vivir el proceso y esta vez lo volví a vivir desde el punto de vista de un espectador. Me convertí en un lector, dije, ‘wow, yo pasé por todo eso’. Cuando tú estás en medio del proceso, como en mi caso, pues yo estoy confiado siempre en que voy caminando de la mano del Padre Celestial. Eso se lo dejo a Dios y a los doctores, yo continúo mi vida, tranquilo. Tú no te puedes sentar a llorar en una esquina porque hay muchas cosas que quedan por hacer. Claro, se vale llorar y se ha llorado, pero como dice una amiga mía, uno llora media hora, se seca las lágrimas y sigue para adelante, porque la vida tiene que continuar”, explicó el comediante de 61 años.

De los 25 capítulos que contiene, confiesa haber llorado mucho en el que dedica a su mamá y su papá, y sus hermanos, así como el que dedicó a la pérdida física de una de sus hermanas a causa del cáncer.

“Ese capítulo fue muy duro para mí escribirlo y leerlo. De igual manera, la pérdida de mi mamá, porque mami tenía cáncer, el mismo tiempo que tenía cáncer yo. Claro, ella no lo sabía porque ella también estaba padeciendo demencia senil y entendía que no era necesario añadirle un dolor a mi mamá. Ahora, lamento muchísimo al día de hoy no haber podido estar en sus últimos días porque esta temporada estaba el COVID, y yo también estaba recluido porque me encontraron un tumor en el hígado”, expresó el autor, a quien le queda claro que todo es pasajero y nada es eterno en esta vida.

PUBLICIDAD

Libro Carlos Merced (Suministrada)

Para quien fue integrante de comedias televisivas, como “Entrando por la cocina” y “El kiosko Budweiser”, redactar un libro acerca de su vida también sirvió de liberación, así como motivos de agradecimiento a Dios y a las infinitas manifestaciones de amor y de solidaridad de los puertorriqueños, que tomaron un rol muy importante en sus diversos procesos, también como sobreviviente de cáncer de pulmón, incluyendo las diversas estadías en el hospital debido a complicaciones en su cuadro clínico.

“Hay tanta gente que necesita leer historias de fe. Usted se rinde rápidamente y mira, por ejemplo, cuando lean el libro, van a decir si este hombre pasó por todo eso y todavía se está sonriendo, yo también lo voy a intentar”, narró el comediante que reside en Orlando, Florida, quien inyecta su particular sentido del humor en la narrativa de su libro, del que especificó que “no es un libro religioso, sino un libro motivacional”.

Y es que, aunque Merced asegura que antes disfrutaba la vida al máximo, ahora disfruta los días como si fuera el último, con el humor como la mejor herramienta para sobreponerse.

“He visitado el hospital muchísimas veces. A nadie le gusta estar en un hospital, qué mejor que estar en la casa de uno. Y por más lujoso, lindo y el buen trato que hay en el hospital, uno quiere estar en su casa. Pero, yo decidí que cada estadía del hospital yo lo iba a transformar no en un escenario, pero en un lugar donde yo me sintiera bien. Lo que hago es utilizar lo que me está pasando para motivar a la gente, que aun cuando sea pasando por situaciones difíciles, el humor te puede salvar. No hay espacio para estar triste porque todo pasa. Cuando el humor prevalece, la fe se fortalece”, destacó el esposo de Lesbia Feliciano, padre de Andrea, y abuelo de Giulia, de 6 años, y Luna de 2, a quienes considera como sus dos soles y la medicina perfecta.

PUBLICIDAD

El actor Carlos Merced vestido de Santa Claus en una pausa durante una sesión fotográfica junto a su esposa Lesbia Feliciano y a sus nietas Giulia y Luna. (Suministrada)

De su libro “Pasa de todo... pero todo pasa”, que ya está disponible en todas las librerías locales, le gustaría hacer un cortometraje de las historias que contiene. Asimismo, no descarta preparar un “stand up comedy show”, basado en su contenido y de lo que no pudo escribir en él.

Una alegría tremenda fue regresar al teatro este año al ser parte del elenco de la obra “Entrando por la cocina”. Actualmente, dijo encontrarse superbién de salud y pasará las Navidades en Puerto Rico. Mientras, adelantó que el próximo mes de abril, regresará al teatro, aunque no pudo revelar de qué proyecto se trata.

Su libro “Pasa de todo... pero todo pasa” también se puede adquirir a través de carlosmerced.com