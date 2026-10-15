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Celine Dion ahora tiene una Barbie inspirada en ella y “Titanic”

¿Cómo quedó la muñeca? ¿Se parece?

15 de octubre de 2026 - 4:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Celine Dion (Agencia EFE)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La cantante canadiense Celine Dion tendrá su propia muñeca Barbie, inspirada en la presentación de “My Heart Will Go On”, tema de la película “Titanic”, durante la ceremonia de los premios Óscar de 1998.

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La muñeca coleccionable fue presentada por Mattel como parte de su línea Barbie Signature y recrea el atuendo que Dion lució en aquella gala. La pieza incluye un vestido azul de mangas largas, diseñado por Michael Kors, y un collar inspirado en el Corazón del Océano, el diamante ficticio que forma parte de la historia de Titanic.

La edición limitada tiene un precio de 60 dólares y está disponible exclusivamente a través de la plataforma Mattel Creations, según informó Variety.

“Es un verdadero honor unirme al legado de Barbie con una muñeca inspirada en uno de los momentos más significativos de mi carrera”, expresó Dion en un comunicado. La artista también manifestó su deseo de que la figura inspire a las personas a expresarse con confianza, perseguir sus sueños y creer en el poder de su voz.

El lanzamiento coincide con una nueva etapa en la carrera de la intérprete, quien regresó a los escenarios en septiembre de 2026, tras una ausencia de varios años. Dion inició una serie de conciertos en París, luego de que sus problemas de salud la obligaran a cancelar compromisos de su gira mundial Courage.

En 2022, la cantante reveló que padecía el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que provoca rigidez muscular y espasmos. Su proceso de salud quedó documentado en la producción I Am: Celine Dion, estrenada en 2024.

Con este lanzamiento, Dion se suma a otras figuras de la música que han sido homenajeadas con muñecas de colección de Barbie, entre ellas Whitney Houston, Tina Turner, Stevie Nicks, Kylie Minogue, Gloria Estefan y Elton John.

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Celine DionBarbieTitanic
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