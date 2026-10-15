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Laura Hernández comienza su tratamiento contra el cáncer en Alemania: “Estoy nerviosa”

La empresaria revela cómo será su proceso médico en el país europeo

15 de octubre de 2026 - 12:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Hernández fue diagnosticada con cáncer en etapa 3. (Pablo Martínez Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Laura Hernández recurrió hoy, jueves, a las redes sociales para dar a conocer los detalles del tratamiento contra el cáncer que recibirá en una institución médica en Alemania.

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La también empresaria y expresentadora de televisión reveló que se siente muy cómoda en el hospital de Alemania, donde iniciará mañana, viernes, el primer ciclo de tratamiento contra el cáncer en etapa 3 que padece y que ha decido no hacer público por el momento.

Hernández agradeció a todas las personas que han realizado sus donativos a la campaña que iniciaron figuras públicas y amigos de ella para sufragar los gastos del costo del tratamiento que recibirá en el país europeo estimado en $180,000.

Hernández grabó el video desde el hospital en Alemania, que describió como una institución sencilla, limpia y moderna.

“Ya estoy hoy aquí en el hospital. Un lugar simple, muy limpio, moderno en tema de tratamiento... el staff es maravilloso”, dijo en el inicio del video, en el que también bromeó al señalar que “no entiendo lo que me dicen”, en referencia al idioma alemán.

“Estoy nerviosa, pero ya estoy aquí, ya llegué... Me ha tomado meses llegar aquí y les agradezco porque gracias a ustedes estoy aquí. Mañana es el procedimiento, el primero de cuatro, así que yo los voy a mantener al día con estas cosas críticas, pero quería que supieran que estoy aquí instalada y esperando a que los médicos me hagan análisis de sangre, estudios, todo lo que hay que hacer”, explicó.

Hernández aclaró que el tratamiento al que se someterá no es de medicina alternativa ni experimental, sino que será quimioterapias.

“No es un tratamiento de medicina alternativa. Es quimioterapia, no es una cosa inventada ni un tratamiento raro. Lo que pasa es que es una quimioterapia más localizada hacia el área del tumor, que no tiene que hacer otro tipo de tratamiento de radiación ni quimioterapia generalizada”, precisó.

El pasado 8 de octubre, se supo que Hernández fue diagnosticada con cáncer en etapa 3, según comunicó la presentadora Angelique Burgos “Burbu” en las redes sociales.

Guillermo Colón, quien fue el portavoz de la empresaria en relación al proceso de tratamiento, dijo a El Nuevo Día que Hernández exploró otras alternativas de tratamiento con más de cinco oncólogos entre Puerto Rico y Estados Unidos.

“Primero se buscó varios especialistas. Laura se comunicó con más de cinco oncólogos distintos entre Estados Unidos y Puerto Rico para reunirse, evaluaciones, etcétera. Esto es algo que pues yo sé que a uno le pueden entrar miedo, duda, cuestionamientos. Pero, en realidad, gracias a Dios, tomó la mejor decisión”, expresó Colón.

Hernández partió esta semana hacia Alemania.

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Laura HernándezCáncer
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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