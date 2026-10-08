Laura Hernández enfrenta diagnóstico de cáncer en etapa 3

La comunicadora puertorriqueña Laura Hernández enfrenta un nuevo reto en su vida tras ser diagnosticada recientemente con cáncer y necesita recibir tratamiento especializado en Alemania.

La noticia fue dada a conocer mediante un video publicado en las redes sociales de Angelique Burgos “La Burbu”, amiga de Laura, quien hizo un llamado al público a unirse a la campaña “Todos por Laura” para ayudar a costear su tratamiento.

“Muchos de ustedes la conocen y reconocen el gran ser humano que es Laura Hernández. Laura está enfrentando un diagnóstico de cáncer en etapa 3 y necesita con carácter de urgencia viajar a Alemania para recibir un tratamiento especializado para ella. Dada la urgencia ella hoy necesita de nuestra ayuda y por eso estamos aquí sus amigos”, expresó Angelique Burgos “La Burbu”.

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A este esfuerzo se han ido sumando otros artistas y amigos de la comunicadora, entre ellos Alexandra Fuentes, Joealis Filippetti, padre Orlando Lugo y el Dr. Guillermo Colón, quienes han unido sus voces para invitar al público a colaborar y acompañar a Laura en este proceso.

Según se informó, la meta de recaudación es de $180,000 para sufragar cuatro ciclos de tratamiento, a un costo aproximado de $45,000 cada uno, que deben realizarse dentro de los próximos 90 días. Esta cantidad contempla atención especializada, medicamentos, traslado, alojamiento y seguimiento médico.

Tras explorar opciones para recibir atención especializada y comenzar su tratamiento lo antes posible, Laura identificó una clínica en Alemania, donde iniciará su tratamiento en los próximos días con la esperanza de avanzar en su recuperación.

“Yo solamente quiero pedirles que sumemos, que no importa si es un dólar, dos, cinco, diez. Cuando somos muchos poniendo un poquito, ese poquito se convierte en muchísimo. Hoy les quiero pedir que nos ayuden a ayudarla”, añadió La Burbu.

Las personas pueden aportar la cantidad que deseen a través de www.todosporlaura.com, donde encontrarán las opciones para donar mediante GoFundMe, PayPal y ATH Móvil al número 787-908-1888.

Además, la comunicadora dio a conocer que el Dr. Guillermo Colón será el portavoz autorizado para compartir la información médica que ella permita divulgar públicamente. Al presente, no se ha especificado qué tipo de cáncer es el que enfrenta.

“En este momento, Laura está concentrada en prepararse para su tratamiento y recuperación. Agradecemos que le permitan vivir este proceso con la tranquilidad que necesita. Una vez se haya recuperado y se sienta preparada, será ella quien comparta más detalles sobre su condición y su proceso de sanación. Sus familiares y amigos agradecemos la solidaridad del pueblo de Puerto Rico en este momento”, expresó el Dr. Colón en declaraciones escritas.

De otra parte, a petición de Laura, las clínicas True Colon Hydrotherapy de Puerto Rico y Fort Lauderdale, Florida, continuarán ofreciendo servicios durante su ausencia.