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Reveladora foto: Laura Hernández parte hacia Alemania para recibir tratamiento contra el cáncer

La empresaria permanecerá aproximadamente 12 semanas en el país europeo

13 de octubre de 2026 - 11:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Hernández. (Pablo Martínez Rodríguez)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

Laura Hernández partió esta mañana rumbo a Alemania para recibir tratamiento contra el cáncer en etapa 3, según compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales.

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“Salgo rumbo a Alemania con miedo, no les voy a mentir… pero también voy llena de esperanza”, lee parte de la publicación.

La semana pasada, el diagnóstico de Hernández trascendió públicamente tras una publicación que realizó Angelique Burgos, mejor conocida como La Burbu, en sus historias de Instagram. A raíz de la noticia, seguidores, amigos y figuras del entretenimiento expresaron su solidaridad con la comunicadora y se unieron a los esfuerzos para recaudar fondos destinados a su tratamiento especializado en Alemania mediante la campaña Todos por Laura.

La empresaria permanecerá aproximadamente 12 semana en Alemania para recibir el tratamiento, según informó su portavoz y médico, el Guillermo Colón.

“La idea del tratamiento es que se pueda erradicar, eso sería lo ideal. Si se erradica ya su seguimiento sería más bien con su oncólogo en la Florida donde ella reside; y esperamos que así sea. Pero, esto es algo que le digo a la gente, le puede pasar a cualquiera. Nadie está exento de un cáncer”, expresó el portavoz en entrevista telefónica la semana pasada.

En su publicación, Hernández también agradeció las muestras de apoyo y las aportaciones recibidas durante los últimos días, en medio del proceso que enfrenta.

“Gracias por cada palabra, cada aportación, por compartir, por preocuparse y por hacerme sentir acompañada, aun en los momentos en los que todavía estoy tratando de procesar todo lo que está pasando”, expresó.

Las palabras de la comunicadora provocaron numerosas reacciones de apoyo en las redes sociales, donde seguidores y figuras públicas le desearon fortaleza y una pronta recuperación.

Hernández aún no ha divulgado públicamente donde está localizado su cáncer porque prefiere mantenerlo en privado. Aseguró que su decisión responde a evitar sugerencias de tratamiento. Más adelante lo compartiría.

La empresaria cerró su mensaje con palabras de agradecimiento y una frase que refleja su actitud ante esta nueva etapa: “El cáncer no es el final de mi historia. Aún falta mucho por contar”.

Laura Hernández se dio a conocer en la radio, el teatro y la televisión de Puerto Rico desde el 1995. En la imagen, en su graduación de "Kindergarden".A sus 8 años, hizo su primera comunión.En 2019, realizó la apertura de su segunda clínica en Fort Lauderdale, Florida. En la imagen, Hernández tras certificarse con un gastroenterólogo sobre hidroterapia del colon en 2015.
1 / 18 | De comunicadora a terapeuta del colon: la trayectoria de Laura Hernández. Laura Hernández se dio a conocer en la radio, el teatro y la televisión de Puerto Rico desde el 1995. En la imagen, en su graduación de "Kindergarden". - Suministrada

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Laura HernándezCáncerAlemaniaTratamiento contra el cáncer
ACERCA DEL AUTOR
Kimberly Domínguez Medina
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Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
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