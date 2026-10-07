Vicky Carbonell se transforma en un pirata con su traje típico

La representante de Puerto Rico en el Miss Grand International 2026, Vicky Carbonell impresionó hoy, martes, con su ajuar nacional en la competencia de traje típico en Tailandia.

La delegada optó por representar la leyenda sobre el pirata Roberto Cofresí que navegaba por las islas del Caribe. Desde las costas de Puerto Rico se presenta la historia del pirata en medio de la fantasía que Carbonell lució en la competencia.

El traje nacional de Carbonell fue inspirado en la historia de Cofresí, el legendario pirata reconocido como “Robin Hood del Caribe”. La reina de belleza se mostró segura y audaz en la pasarela de la competencia al personificar con movimientos al pirata.

¿Pirata o reina? La boricua se robó el show en Miss Grand International Así desfiló la representante de Puerto Rico, Vicky Carbonell, en la competencia de trajes típicos del certamen de belleza, que se celebra en Tailandia.

Cuenta la leyenda que el marinero Cofresí desafió los mares y compartió sus tesoros con quienes más lo necesitaban, convirtiéndose en un símbolo valentía, resistencia y solidaridad, por eso lo apodan el Robin Hood del Caribe.

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El vestido nacional fue creado con un “intenso carmesí, un dorado resplandeciente y elaborados detalles náuticos”.

Lo acompaña un sombrero de pirata, un catalejo y el timón de un barco que evocan las aventuras en alta mar, mientras que un navío y un loro completan este llamativo homenaje al folclor puertorriqueño, según la descripción del traje típico que comparte la reina en sus redes sociales.

“Con cada paso, Vicky lleva las historias de su isla al escenario internacional, recordándole al mundo que el mayor tesoro de Puerto Rico es su gente”, lee parte del mensaje que Carbonell destacó en sus redes ante su participación en la competencia de traje típico.

Luego de esta competencia de traje típico resta la preliminar que se realiza hoy, 7 de octubre y la gran noche final será el 10 de octubre.