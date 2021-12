El locutor y productor José “Che” Morales informó al público su decisión de dejar el programa de radio matutino “El Circo”, de La Mega, luego de haberle dedicado 18 años de su carrera profesional.

“Hace 18 años entré por primera vez a un estudio de radio sin saber que, desde ese momento, comenzaría mi pasión profesional. Día tras día, fui enamorándome de aquel medio que toda la vida había escuchado por un aparato con bocinas. Ahora estaba dentro de ese aparato llamado radio, con un alcance a miles de personas que no conocía”, escribió Morales, quien desde que era estudiante de la Universidad del Turabo comenzó a trabajar como practicante en el programa “El Bayú”, de la cadena SalSoul.

“Tenía hambre de crecer, de aprender, de algún día ser escuchado por los que estaban fuera de la caja con bocinas, de darle voz a los míos; ganas de ser un orgullo para los que me conocían, para mi familia, para caserío. Con el pasar de los años, fui aprovechando cada oportunidad que se presentó. 18 años más tarde, miles de personas conocen de #CaguasEnLaCasa, conocen de Gautier y hasta detalles sobre mí que, a veces, hasta yo mismo he olividado”, explicó el joven que se crió en el residencial José Gautier Benitez en Caguas. “18 años después siguen las mismas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. He tenido los mejores padres en esta crianza radial. Ya cumplí la mayoría de edad; ya crecí y estoy listo para aplicar lo aprendido en el mundo del entretenimiento”.

El porductor indicó que iba a dejar “El Circo” para buscar nuevas oportunidades de trabajo e iniciar nueva etapa profesional. “Es por eso por lo que he decidido renunciar a ‘El Circo’. Ha sido la decisión más difícil de mi vida. La tomo con el objetivo de emprender nuevas oportunidades, nuevos proyectos; de iniciar una nueva etapa de crecimiento personal y profesional”, expuso, quien aprovechó para agradecer a Antonio Sánchez “El Gangster” y a José Vallenilla “Funky Joe” por su ayuda y por ser “mentores, jefes, amigos y familia”.

De la misma forma, también tuvo palabras de gratitud hacia otros compañeros de trabajo como Tita Guerrero y Wilfredo Morales. De igual manera, el locutor dejó un espacio para reconocer la importancia de su familia. “Mi familia para mí lo es todo y nunca ha dejado de apoyarme en cada decisión, invento o cosa que hago”, expresó.

Asimismo, el también empresario reconoció el apoyo del público durante todos estos años de carrera. “Gracias a ustedes que están leyendo esto: gracias. Ustedes son los responsables de que yo exista. Gracias por apoyarme, por cada mensaje ya sea por las redes o cuando coincidimos por ahí; por hacer de mis luchas, las de ustedes. Gracias por regalarme este sueño que se convirtió en realidad. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos hablarnos, escucharnos, reírnos; y si hay que llorar, lloraremos juntos en ese medio que tanto amo. No es un adiós, es un hasta luego. ¡Gracias!”, agregó.