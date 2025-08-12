Cheery Viruet comparte su experiencia detrás del lente de la residencia de Bad Bunny

En Facebook, X e Instagram, principalmente, muchas de las fotografías que se destacan le pertenecen a la fotógrafa boricua Cheery Viruet. La también fotógrafa profesional independiente cuenta con 12 años de experiencia, especializada en la cobertura de grandes conciertos, eventos masivos, artistas de renombre y el mundo del entretenimiento.

Ayer, lunes, Viruet compartió su experiencia como fotógrafa de la residencia “No me quiero ir de aquí”. A través de un corto mensaje y algunas imágenes, exteriorizó su agradecimiento de ser parte del evento musical.

Cherry Viruet compartió su experiencia después de 15 funciones de la residencia "No me quiero ir de aquí". (Captura)

“15 funciones de la residencia y yo solo tengo gratitud por la oportunidad de documentar un evento histórico para Puerto Rico. Por los mensajes, los buenos deseos, los nenes (el mejor ‘team’) y la confianza de seguir contando esta historia para que quede para siempre a través de mis fotos”, dijo.

Fairmont El San Juan Hotel, una de las hospederías que forma parte de los paquetes turísticos que ofreció la producción de la residencia en alianza con 34 hoteles alrededor de la isla, incluyó a la fotoperiodista en su “temporada inolvidable”. Se trata de una serie de experiencias inspiradas en las presentaciones del vegabajeño.

En la página web del evento describen a Viruet como una profesional que “siempre captura el momento preciso gracias a su capacidad de estar en el lugar preciso en el momento oportuno”.

La fotoperiodista es graduada del programa de Comunicaciones Televisivas y Radiofónicas de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Su pasión por la fotografía social y el fotoperiodismo, de igual forma, la ha convertido en un referente en la industria que ha capturado momentos inolvidables con dedicación y pasión.