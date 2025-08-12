Opinión
12 de agosto de 2025
EntretenimientoFarándula
Cheery Viruet comparte su experiencia detrás del lente de la residencia de Bad Bunny

La fotógrafa compartió su experiencia después de 15 funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

12 de agosto de 2025 - 5:15 PM

Cherry Viruet es egresada de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde que el astro boricua de la música urbana Bad Bunny inició su residencia en el icónico Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el pasado 11 de julio, las publicaciones en las redes sociales relacionadas con la serie de conciertos son la orden del día.

En Facebook, X e Instagram, principalmente, muchas de las fotografías que se destacan le pertenecen a la fotógrafa boricua Cheery Viruet. La también fotógrafa profesional independiente cuenta con 12 años de experiencia, especializada en la cobertura de grandes conciertos, eventos masivos, artistas de renombre y el mundo del entretenimiento.

Ayer, lunes, Viruet compartió su experiencia como fotógrafa de la residencia “No me quiero ir de aquí”. A través de un corto mensaje y algunas imágenes, exteriorizó su agradecimiento de ser parte del evento musical.

Cherry Viruet compartió su experiencia después de 15 funciones de la residencia "No me quiero ir de aquí".
Cherry Viruet compartió su experiencia después de 15 funciones de la residencia "No me quiero ir de aquí". (Captura)

“15 funciones de la residencia y yo solo tengo gratitud por la oportunidad de documentar un evento histórico para Puerto Rico. Por los mensajes, los buenos deseos, los nenes (el mejor ‘team’) y la confianza de seguir contando esta historia para que quede para siempre a través de mis fotos”, dijo.

Fairmont El San Juan Hotel, una de las hospederías que forma parte de los paquetes turísticos que ofreció la producción de la residencia en alianza con 34 hoteles alrededor de la isla, incluyó a la fotoperiodista en su “temporada inolvidable”. Se trata de una serie de experiencias inspiradas en las presentaciones del vegabajeño.

En la página web del evento describen a Viruet como una profesional que “siempre captura el momento preciso gracias a su capacidad de estar en el lugar preciso en el momento oportuno”.

La fotoperiodista es graduada del programa de Comunicaciones Televisivas y Radiofónicas de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Su pasión por la fotografía social y el fotoperiodismo, de igual forma, la ha convertido en un referente en la industria que ha capturado momentos inolvidables con dedicación y pasión.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
