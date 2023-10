La chef Noelian Ortiz sorprendió al público de San Juan Moda al modelar en la pasarela del diseñador Juan Carlos Collazo. La simpática cocinera desfiló con un hermoso vestido largo color rosa con mangas en lentejuelas color doradas de la colección titulada “Salvaje”.

“Fue un honor poder participar en esta pasarela de mi gran amigo Juan Carlos Collazo para celebrar sus 20 años en la moda. Es un gran diseñador al que conozco hace mucho tiempo y siempre me ha apoyado en todos mis proyectos. Me sorprendió la respuesta del público y tantas palabras lindas de apoyo que me dijeron. No voy a negar que sentí un poco de mariposistas y los nervios se asomaron, pero como todo los retos que he enfrentado en la vida, salí a darlo todo y me lo disfruté de principio a fin”, confesó la chef e “influencer”, quien recientemente estrenó su canal de YouTube.

Tan pronto la chef, quien tiene un segmento de cocina en el programa “Día a Día” de Telemundo, salió a la pasarela, el público se desbordó en aplausos y vítores de apoyo. El segundo piso de la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce fue el escenario para la presentación de esta colección en la que el diseñador celebró sus 20 años de carrera.

El diseñador Juan Carlos Collazo junto a la chef Noelian Ortiz, durante la celebración de San Juan Moda en el Centro de Bellas Artes de Santurce. (Suministrada)

Una gran variedad de textiles en tonalidades oscuras, metálicos y estampados se complementaron perfectamente para representar la elegancia salvaje de la flora y la fauna. Los diseños fueron complementados con peinados recogidos con detalles en trenzas.