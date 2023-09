La chef Noelian Ortiz, anfitriona del segmento “Cocina al día” del programa “Día a día” de Telemundo se conectó esta noche a sus redes sociales para agradecer haber sido “salvada” por un salón de belleza.

“Wepa, mi gente, espero que estén súper bien. Quería hablar con ustedes por algo que me pasó ayer. Me pasó algo con mi pelo. Yo nunca estoy pendiente a esas cosas, pero sí la gente me decía ‘chef no se haga tanto moño porque el pelo se le puede partir o chef deje que el pelo coja más aire’. Y yo, por la cuestión de estar cocinando, siempre lo tengo amarrado”, narró.

Luego, Ortiz mostró las consecuencias. Con su cabello dividido en dos partes, la chef explicó que había perdido más volumen en un lado, por lo que sospechaba que debían cortarlo.

PUBLICIDAD

En otro video, quien recientemente lanzó su canal de YouTube, apareció en una silla del salón de belleza OM Studio. Lo único que escuchaba, dijo, era el sonido de la tijera.

“Tuve que picarme el pelo. Se me partió por tener tanto el pelo amarrado. Yo me mojaba el pelo y me hacía los moños, eso contribuyó a que se partiera. Súper agradecida con Ileine Febo OM Studio de Laura Om que me salvaron. Amo mi nuevo estilo”, escribió.

Amigos, familiares y seguidores llenaron la sección de comentarios con elogios. Entre ellos, se destacaron los de sus compañeros de “Día a día” Víctor Santiago, Sylvia Hernández y Milly Méndez.

Hace unas semanas, El Nuevo Día, conversó con Ortiz sobre su canal de YouTube. En la entrevista adelantó que quienes accedan a la plataforma, encontrarán entrevistas, recetas y reseñas de restaurantes.

“Me siento feliz y contenta. Yo me he tardado bastante (en el lanzamiento) porque queríamos hacerlo bien, queríamos hacer un proyecto de calidad y con corazón”, expuso en primicia. “Una vez, un grupo de estudiantes me llamó porque estaba buscando biografías de chefs puertorriqueños que estuvieran actualizadas y, la verdad, había muy pocas”, agregó.