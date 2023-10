El pasado 19 de septiembre, la carismática chef Noelian Ortiz acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores una situación “trágica” que había ocurrido con su cabello. Ese mismo día, la anfitriona del segmento “Cocina al día” del programa “Día a día” de Telemundo Puerto Rico, encontró su “salvación” en las manos de la reconocida estilista y empresaria Laura Om, propietaria de OM Studio.

Ayer, la egresada de la competencia “Master Chef Latino” regresó al salón de belleza para realizarse un cambio de imagen. Según contó, al principio, verse en el espejo con el cabello corto, fue una “crisis”. Sin embargo, con el pasar de los días, la profesora de NUC University ha comenzado a “jayarse”.

“A nosotras las mujeres nos encanta el pelo. Yo tenía el pelo largo, o sea, estaba literalmente por la cintura. Cuando vi que se empezó a caer me dio un estrés brutal porque tenía años con el pelo largo”, narró.

Para conocer cuáles fueron los errores que Ortiz cometió en su rutina de cuidado para el cabello, El Nuevo Día conversó con Laura Om. Antes de entrar en detalles, la especialista en rizos y color subrayó que, al igual que la chef, son muchos los hombres y mujeres que llegan a su salón a diario con problemas similares.

PUBLICIDAD

“Es la mayor parte de la comunidad rizada (que comete los errores) porque, primero, no hay educación. No se enseña en las escuelas a trabajar cabello rizado, así que los estilistas no saben qué información compartir con sus clientes. Luego tenemos el tema de la gente aprendiendo por YouTube, y lo que dijo fulana y eso. La realidad es que la chef trataba su cabello como ella mejor pensaba, que era recogerlo mojado y muchas veces el cabello se pudre y se parte. Así que ya está en buenas manos”, detalló la empresaria.

Con su peculiar forma de ser, Ortiz agregó que tampoco sabía que tenía que utilizar un cepillo especial para rizos al momento de peinarse. Después de su primera visita al salón de belleza, la directora de la academia de modelaje, baile y actuación RunwayCenter, en Carolina, salió con una lista de otros productos que le ayudarían a mantener su cabello en óptimas condiciones.

“Yo usaba mucho las gomitas bien finitas. Ahora compré las de tela, que son más gruesas y eso ayuda a que el pelo no se parta. Antes yo me echaba mucho producto, pero mucho producto para que -yo le digo la diadema- los pelitos del frente no se levantaran. Y yo decía, si no uso todos estos productos, que lamentablemente maltratan el pelo, pues no va a poder estar peinado”, agregó.

La chef Noelian Ortiz se sometió a un cambio de color de cabello que le hará resaltar su tono de piel. (Suministrada)

Cambio de imagen

Con satisfacción, Laura Om informó que ya la chef Noelian pasó por su transición de cabello largo y maltratado a un cabello saludable con estilo. Esto quería decir que la intérprete de “Metiche” en la comedia “Pasión de macharranes”, estaba lista para renovar su “look”.

PUBLICIDAD

“Yo siempre digo que hay que diseñar un estilo según las necesidades y el estilo de vida de la clienta. La chef se recoge el pelo todo el tiempo, así que vamos a hacer un color que va a ir con su base natural, que es un cabello marrón, y vamos a integrar una técnica que nosotros llamamos ‘Om Curl Lights’, que son destellos de color a través de toda su cabellera, y vamos a hacer unos destellos que van a ser tirando hacia el cobrizo claro y unos al cobrizo oscuro. Se va a ver con mucha más luz alrededor de su cara, y utilizando unos truquitos para que cuando ella se recoja su cabello se vea bonito ese repelado”, informó.

Durante el proceso de su transformación, quien recientemente lanzó su canal de YouTube enfocado en temas gastronómicos se mostró nerviosa. De igual forma, Ortiz reconoció que esa sensación es normal ante cualquier cambio.

“Hoy estamos trabajando con colores porque, como yo nunca tengo tiempo de nada, aunque la gente no lo crea, yo misma me compraba el tinte, me lo ponía mal y resolvía. Y pues, obviamente, ahora lo estamos haciendo con los pasos correctos. Y pues, hay un montón de colores aquí adentro, pero sé que estoy en buenas manos”, expresó.

Con el fin de otorgarle un toque positivo a su situación, la animadora expuso que le gustaría utilizar sus redes sociales para educar de temas cotidianos como lo que sucedió con su cabello. Eso, siempre y cuando tenga una solución al problema y que esté respaldada por algún profesional.

PUBLICIDAD

“A veces, cuando nos vemos en el espejo y nos sentimos lindos, aunque hayamos tenido un mal día, el ánimo se nos sube y todo puede cambiar. Entonces, sí, es importante arreglarnos. Es importante darnos ese tiempo, por eso yo pienso que estos cambios son importantes”, agregó.