Chiky Bombom se sincera sobre su depresión: “Es una batalla constante”

La influencer Lissette Eduardo, conocida como Chiky Bombom, se sinceró sobre su salud mental.

Durante una entrevista en el podcast “Clarissima” con Clarissa Molina, la presentadora de Telemundo reveló que un “químico” que tiene en el cerebro provoca la fuerte depresión que, en una ocasión, incluso, la hizo planear su muerte y la de su hijo y que cada cierto tiempo sufre recaídas.

“Eso no se cura, eso es una batalla constante, diaria. Déjame explicarte algo, porque cuando se habla de depresión hay personas que entienden que es por problemas: te dejó el marido, etcétera. Mi depresión es hormonal, un químico que tengo en el cerebro, que todas las veces me va a tocar la puerta y se me va arrimar”, afirmó la anfitriona de “En casa con Telemundo”.

Para lidiar con el trastorno, la creadora de contenido explicó que ha desarrollado ciertas herramientas, entre ellas orar y conectarse con la naturaleza, aunque aclaró que no deja sus terapias.

Sin embargo, Chiky Bombom no mencionó la depresión como lo peor, sino ser madre soltera. “Eso no es de Dios, eso es horrible”, expresó.

“Yo nací para ser mamá, lastimosamente, a veces tú tienes planes y la vida te los cambia... hay que aceptarlo tal y como son y tirar para adelante. Pero para mí ser madre soltera ha sido lo más grande, pero yo no quiero hacerlo sola, es difícil”, recalcó la animadora durante la charla.