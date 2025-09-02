Opinión
2 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan

La actriz y la modelo se dieron el sí en una ceremonia privada durante el fin de semana del Día del Trabajo

2 de septiembre de 2025 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chloe Grace Moretz en el desfile de Louis Vuitton en París. #Moda (Vianney Le Caer)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La actriz Chloë Grace Moretz y la modelo y fotógrafa Kate Harrison están casadas.

RELACIONADAS

Las dos, que comenzaron a salir en 2018, se casaron en una ceremonia privada durante el fin de semana del Día del Trabajo. No se reveló la ubicación. Ambas usaron vestidos de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, Moretz en azul bebé y Harrison en blanco tradicional.

Moretz compartió la noticia en Instagram, y Vogue había seguido su viaje de moda durante las pruebas en París para sus looks. Moretz, embajadora de Louis Vuitton, agradeció a Ghesquière y a la casa de moda mientras mostraba sus galas de diseñador: “Gracias, ni siquiera empieza a ser suficiente, pero, gracias. Su visión hizo que nuestro día fuera aún más significativo”

Moretz usó guantes largos azules y un velo a juego con su look con tirantes finos y un volante en el corpiño. El vestido de Harrison incluía un poco de brillo en todo el bordado fluido. Llevaba un velo de jaula alrededor de su rostro que se alargaba en la parte posterior.

Moretz comenzó su carrera como estrella infantil. Luego protagonizó “Carrie” y “The Miseducation of Cameron Post”. Harrison ha modelado para J. Crew y Topshop.

Confirmaron su compromiso el día de Año Nuevo mostrando sus anillos de diamantes, eligiendo un ambiente victoriano para ambos de Elizabeth Potts en Moon Stone.

“Estamos abrumadas en el buen sentido”, dijo Moretz a Vogue mientras estaba sentada en una silla de peluquería y maquillaje en París justo antes de ver su vestido de novia completo y los looks blancos de after-party de la pareja por primera vez.

Moretz usó una chaqueta y pantalones personalizados para la fiesta posterior, un sombrero de vaquero blanco en su cabeza. El conjunto se inspiró en un look de pasarela de Louis Vuitton de 2019. Ella explicó a Vogue: “Recuerdo haber visto la versión de la pasarela, y tenía este sombrero de vaquero, y (ahora) verla creada a mis proporciones, es simplemente hermosa. Y un poco de ‘¡Yee-haw, nena!"

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
