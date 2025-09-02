Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan

La actriz Chloë Grace Moretz y la modelo y fotógrafa Kate Harrison están casadas.

Las dos, que comenzaron a salir en 2018, se casaron en una ceremonia privada durante el fin de semana del Día del Trabajo. No se reveló la ubicación. Ambas usaron vestidos de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, Moretz en azul bebé y Harrison en blanco tradicional.

Moretz compartió la noticia en Instagram, y Vogue había seguido su viaje de moda durante las pruebas en París para sus looks. Moretz, embajadora de Louis Vuitton, agradeció a Ghesquière y a la casa de moda mientras mostraba sus galas de diseñador: “Gracias, ni siquiera empieza a ser suficiente, pero, gracias. Su visión hizo que nuestro día fuera aún más significativo”

Moretz usó guantes largos azules y un velo a juego con su look con tirantes finos y un volante en el corpiño. El vestido de Harrison incluía un poco de brillo en todo el bordado fluido. Llevaba un velo de jaula alrededor de su rostro que se alargaba en la parte posterior.

Moretz comenzó su carrera como estrella infantil. Luego protagonizó “Carrie” y “The Miseducation of Cameron Post”. Harrison ha modelado para J. Crew y Topshop.

Confirmaron su compromiso el día de Año Nuevo mostrando sus anillos de diamantes, eligiendo un ambiente victoriano para ambos de Elizabeth Potts en Moon Stone.

“Estamos abrumadas en el buen sentido”, dijo Moretz a Vogue mientras estaba sentada en una silla de peluquería y maquillaje en París justo antes de ver su vestido de novia completo y los looks blancos de after-party de la pareja por primera vez.