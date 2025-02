Choliseo y el Coca-Cola Music Hall no permitirán acceso de carteras grandes ni bultos

“La seguridad es nuestra prioridad en todos los ‘venues’ del Distrito de Convenciones. Cada uno de nuestros eventos están respaldados por rigurosos protocolos y tecnología avanzada para garantizar una experiencia segura. Le agradezco a Jorge y a Maripily por ser parte de esta iniciativa. A mí me ha ocurrido que he llegado a un parque de pelota o de fútbol en Estados Unidos y cuando llego a la entrada no me dejan entrar y tengo que regresar a mi carro a dejar todo. Qué mejor que Mariplily para estar en esta campaña, porque con ella nos aseguramos que todo el mundo lo sepa”, sostuvo Ferraiuoli.