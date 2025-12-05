Christian Nodal demanda a Cazzu

La relación entre Christian Nodal y su expareja Cazzu podría estar más mal de lo que ambos han dicho públicamente, el mexicano y la argentina, quienes tiene una hija en común de dos años de edad llamada Inti, estarían en medio de un proceso legal después de que el cantante de regional mexicano demandara a la trapera.

La conductora de “Ventaneando”, la periodista Pati Chapoy, afirmó en su programa que el cantante procedió legalmente contra Cazzu. En la demanda realizada en Jalisco, Nodal asegura haber aportado más de 12 millones de pesos a la madre de su hija en un lapso de 13 meses para la manutención de Inti.

La querella destacaría que dichos pagos se entregaron por conducto de terceros y que supuestamente por instrucción expresa de Cazzu todo habría sido en efectivo, pues ella solo accedía a recibirlo así en su natal Argentina.

En la demanda, Nodal haría hincapié en la necesidad de convivir con su hija y participar en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar.

“12 millones de pesos, que Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, expresó Chapoy.

La periodista aseguró que la expareja llegó a una acuerdo o Cazzu decidió que ese dinero fuera para “el alimento de su hija”.

Christian Nodal y Cazzu tuvieron una relación de casi dos años. Su separación se dio en medio de la polémica porque su hija estaba recién nacida y el cantante hizo público su romance con Ángela Aguilar poco después de anunciar el truene con la argentina.

Cazzu asegura que se enteró de la relación entre Christian y Ángela, de la misma forma que se enteró todo el mundo: a través de redes, mientras que el cantante afirma que sí se lo dijo antes por mensaje.