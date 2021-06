Con una emotiva publicación en sus redes sociales, la cantante Christina Aguilera se solidarizó con su colega y excompañera del Mickey Mouse Club, Britney Spears, quien la semana pasada imploró a una corte de Los Ángeles que retire la tutela que le impide tomar decisiones sobre su vida.

Casi una semana después del testimonio de Spears por vía telefónica, Aguilera recurrió a Twitter con una serie de publicaciones que acompañó con una imagen de ambas abrazadas cuando eran niñas.

“Estos pasados días, he estado pensando en Britney y todo lo que está atravesando. Es inaceptable que a ninguna mujer o ser humano, que quiera tener control sobre su propio destino no se le permita vivir la vida que desea. Ser acallada, ignorada, intimidada o rechazada del apoyo de aquellos más ‘cercanos’ a ti es lo más agotador, devastador y degradante que se pueda imaginar. El daño mental y emocional que esto puede causar en un espíritu humano no es nada que deba tomarse a la ligera”, escribió el lunes en la noche la intérprete de “Beautiful”.

PUBLICIDAD

En su primera aparición en corte desde el 2019, Britney solicitó el miércoles pasado a un juez de Los Ángeles que termine con la tutela que le fue otorgada a su padre, Jamie, hace 13 años. Durante la intervención telefónica, Spears aseguró que no es feliz, no puede dormir y quiere llevar a su padre a la cárcel por la tutela legal que controla todos los aspectos de su vida y sobre la que suplicó a la justicia que llegue a su fin. “Quiero mi vida de nuevo”, rogó la estrella en lo que representó la primera vez que se opuso públicamente a la tutela.

Spears, además, indicó que esta figura legal que comenzó en el año 2008, tras una etapa marcada por un comportamiento errático, le impide casarse con su pareja Sam Asghri o tener hijos. “Me gustaría avanzar progresivamente... quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron en este momento en la tutela, no puedo casarme ni tener un bebé, tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento, así que no puedo quedar embarazada. Quería sacar el (DIU) para poder empezar a intentar tener otro bebé. Pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo porque no quieren que tenga hijos, más hijos. Básicamente, esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, afirmó.

Sobre ese tema, Aguilera destacó: “cada mujer debe tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, su sistema reproductivo, su privacidad, su espacio y su sanación y felicidad. Si bien no estoy detrás de las puertas cerradas de esta conversación pública y personal, todo lo que puedo hacer es compartir desde mi corazón lo que he escuchado, leído y visto en los medios de comunicación”, indicó Aguilera.

PUBLICIDAD

“El convencimiento y desesperación de este pedido de libertad me lleva a pensar que esta persona que una vez conocí ha vivido sin compasión ni un trato digno de parte de quienes tienen control sobre su vida. Para una mujer que ha trabajado bajo condiciones y una presión inimaginable para muchos, les aseguro que merece toda la libertad posible de vivir lo más feliz posible. Mi corazón está con Britney. Ella merece el mejor y más sincere de los amores en el mundo”, concluyó.

Spears y Aguilera coincidieron para finales de la década de 1980 y principios del 1990 en el programa de Disney en el que también compartieron con Justin Timberlake, Ryan Gosling y J C Chasez. Luego, a finales de la década de 1990 ambas lanzaron sus carreras como las promesas juveniles de la música pop, Spears, con “Baby one more time”, y Aquilera, con “Genie in a bottle”.

En 2003, las artistas se reencontraron en tarima durante una comentada presentación en los MTV Video Music Awards junto a Madonna.

Tras las declaraciones de Spears en corte la semana pasada, Timberlake se expresó en apoyo a la cantante, lo que le generó críticas de quienes entienden que el artista, que mantuvo un noviazgo con la cantante, tiene responsabilidad sobre la crisis emocional que la llevó a la tutela. Esas impresiones incrementaron luego de la publicación del documental “Framing Britney Spears” en el que se plantea que la forma en que Timberlake manejó la separación en los medios de comunicación incrementó el interés y acoso de los paparazis hacia la llamada “Princesa del Pop”.

PUBLICIDAD

Ayer, su hermana Jamie Lynn, quien no se había expresado públicamente también emitió declaraciones en las que aseguró que apoyará lo que haga a su hermana feliz.

Por su parte, Britney ha publicado videos desde sus vacaciones en Maui y mensajes de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo recibido en los pasados días.