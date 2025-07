Clase artística recuerda el talento humorístico y único de Rosita Velázquez

“La última vez que vi a Rosita Velázquez estaba con Awilda Carbia en La Casita Blanca. Me invitaron a sentarme con ellas. Privilegio. El dueño del restaurante, mi buen amigo Jesús, nos trató con el amor que le caracterizaba, ah Beno de Jesús ! De los cuatro solo quedo yo... no sé si merezco tanto. Les amo a los tres. Hoy me pierdo en el recuerdo y la nostalgia", compartió en su cuenta de Facebook.

“Un día el equipo fue invitado a una fiesta que había en Borinquen Gardens de un equipo de niños. Ese día me quedé con Waleska y con Jormary. Mientras nos vestíamos, vi un traje negro con flores rojas y comenté lo lindo que estaba. Waleska me miró y me dijo , “te lo regalo “ sin preguntarle a Rosita . Me lo puse y me sentí tan hermosa. Teníamos 12 años, y yo jamás olvide ese gesto. Waleska falleció joven, pero yo nunca la olvidé. Para muchos Rosita era una estrella de la TV, para mi era la mamá de Waleska que salía en TV. Imagino ese encuentro en el cielo. Descansen en Paz”, contó Meléndez.