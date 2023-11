Este jueves 23 de noviembre, la cantante Miley Cyrus cumplió 31 años y lo celebró junto a familiares y amigos. En las redes sociales compartió varias imágenes sobre el outfit para celebrar esta fecha tan especial, pero también dejó un mensaje de lo importante que fue este último año en su vida personal. La joven, quien comenzó a trabajar desde muy chica, logró juntar un patrimonio muy importante, el cual aumentó cuando lanzó su carrera artística luego de su exitoso paso por la televisión.

Esta semana la reconocida artista estuvo de fiesta en una celebración íntima. En su cuenta personal de Instagram, en la que tiene más de 215 millones de seguidores alrededor del mundo, compartió el look total black para celebrar sus 31 años.

Además, en el pie de una de las publicaciones escribió acerca de sus sentimientos. “Mi regalo de cumpleaños para mí misma este año fue muy acorde”, introdujo y luego añadió: “Actué para mí y canté mis canciones favoritas, incluyendo las mías”.

También destacó que la primera actuación en vivo de uno de sus últimos hits, como lo es “Flowers”, fue para una audiencia llena de amigos y familia. “Llevando esta canción de vuelta a la semilla... Ella brotó sensacionalmente. Agradecida por el crecimiento en nosotros dos. Con amor, Miley”, concluyó.

La carrera artística de Miley Cyrus, con la cual construyó un millonario patrimonio, comenzó en el papel de “Hannah Montana” la serie infantil que fue furor de Disney entre el 2006 y 2011. La misma cuenta la doble vida entre la estrella de pop juvenil y una niña común llamada Miley Stewart.

Este personaje que fue un éxito a nivel mundial le permitió darse a conocer en el ámbito musical. En esos años lanzó su primer disco llamado Meet Miley Cyrus (2007) y luego le siguieron Breakout (2008) y Can’t Be Tamed (2010).

Pero conforme pasaron los años, la artista tuvo que despegarse del personaje de Disney para mostrar su identidad musical. Con Bangerz (2013) logró un cambio artístico más provocativo, el cual le valió una nominación a los Premios Grammy como Mejor Álbum de pop local.

A estos discos les siguieron Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), Younger Now (2017), She Is Miley Cyrus (2020) y Endless Summer Vacation (2023).

Si bien se convirtió en una megaestrella pop, Miley Cyrus nunca abandonó la actuación. En los últimos años, participó en diferentes proyectos tanto como para cine como para series, los que también ayudaron a sumar en su gran fortuna. Fue parte de Bolt (2008), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), The Voice (2016-2017) y Black Mirror (2019).

A pesar de todo el trabajo que tuvo a lo largo de estos años, la principal virtud de una artista como Miley Cyrus fue expresar sus ideas e inspirar a miles de jóvenes alrededor del mundo. Su estilo disruptivo fue el motivo por el cual se convirtió en una de las cantantes pop más influyentes de los últimos años.

¿Cuál es la fortuna de Miley Cyrus a sus 31 años?

Según el portal especializado en calcular las fortunas de distintas celebridades, Celebrity Net Wort, Miley Cyrus posee un patrimonio de un total de $160 millones.