Restaban unas semanas para que subiera el telón de “La obra donde todo sale mal” y –desde ya- el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas estaba ocupado por la producción. Esto, según el actor y productor Raymond Gerena, “no es normal en Puerto Rico. Aquí tú entras la misma semana de estreno”, informó.

Sin embargo, esta pieza, galardonada con el prestigioso premio Oliver en el 2015 a la Mejor Comedia, requiere que, por la seguridad de los actores, cada movimiento sea igual en todas las funciones. De lo contrario, algún elemento de la escenografía podría caerles encima y lastimarlos.

“Estamos un poco asustados y ansiosos porque esta es una pieza donde todo sale mal, a tal grado que toda la escenografía termina en el piso. Contamos hasta con una enfermera en todos los ensayos y en las funciones. Sí, así de intenso es”, continuó el intérprete quien en una de las escenas cae desde un segundo nivel junto con un mueble.

Gerena continuó que el hecho de contar con la presencia de personal médico en la producción representa un gran alivio, “aunque cosas podrían pasar”. Por otra parte, confía en la química del grupo de colegas que lo acompañarán en la obra que se ha presentado ante más de 8,000,000 de espectadores desde su estreno en el West End, en Londres, en el 2012.

“La bendición que tiene este grupo es que todos nos conocemos desde hace años, hemos trabajado muchos proyectos juntos, hay una química brutal y un ambiente de apoyo constante. Con solo una mirada o un gesto sabemos lo que sucede y eso, pues, nos da cierta tranquilidad”, detalló.

En entrevista con El Nuevo Día, el actor contó que desde que vio “La obra donde todo sale mal” en Broadway, deseó traerla a Puerto Rico, pero los derechos no estaban disponibles. Fue en el 2022 cuando recibió la gran noticia de que podía adquirirlos, gestión que no tardó en realizar.

“Lo único es que, como ahora mismo se está presentando en Broadway, las exigencias cambian. Esto no pasa con todas las piezas, pero tiene que haber cierta comunicación con la gente de allá en todos los aspectos: desde la escenografía, que tiene que ser tal cual, los vestuarios, la tipografía de la publicidad. O sea, hay un apoyo bien chévere de parte de ellos”, comentó Gerena, quien no dejaba de estar pendiente a todo lo que ocurría a su alrededor.

En “La obra donde todo sale mal”, escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields en una traducción y adaptación boricua por Johanna Rosaly, el intérprete le da vida a un mayordomo torpe, a quien se le olvidan las líneas constantemente.

“Literalmente, son buenos actores haciendo de muy malos actores. Entramos en momentos donde no tenemos que entrar, se nos olvidan las líneas, nos tropezamos, se nos caen las cosas... Es ahí donde la gente va a estar riendo a carcajadas. Es tan absurdo, tan y tan absurdo, que ya yo me imagino al público. Se lo van a gozar”, prometió entusiasmado.

El artilugio de siempre

Para el director de la obra, Manuel Rodríguez y el escenógrafo Israel Franco Müller, la mayor preocupación es la misma: la seguridad de todos los participantes. Aun así, presentar una pieza al mismo nivel de Broadway, en Puerto Rico, es sinónimo de orgullo y hace que cualquier miedo se disipe.

“El componente de la seguridad es bien gracioso porque uno tiene que hacer una comedia en donde no puedes morir, básicamente, y existe ese riesgo de cierta forma, pero tiene que ser cómico. Entonces, esto para todos es un reto porque estamos levantando una comedia sobre la situación que se puede tornar no muy cómica, pero gracias al esfuerzo de todos y al trabajo hecho desde hace mucho tiempo, creo que vamos muy bien. También demostramos que en Puerto Rico hacemos las cosas con mucho esfuerzo, pero lo logramos al mismo nivel que en cualquier otra parte del mundo”, aseguró Rodríguez.

Franco Müller, por su parte, detalló que la escenografía no demora más de 30 minutos en recomponerse. Este proceso, continuó, fue uno de los más pensados para ganar tiempo y evitar accidentes.

“En media hora o 45 minutos podemos restablecer todo el espacio, verificando todos los ajustes de seguridad y dejando todo listo para la próxima función. Siempre que regresamos al espacio vamos por todos los puntos verificando que esa seguridad está”, dijo.

Después de conocer cada detalle de “La obra donde todo sale mal”, seguramente muchos piensan que la inversión en maquinaria para lograr los efectos especiales corresponde a una suma elevada de dinero. Contrario a estos tiempos, donde todo evoluciona, el escenógrafo decidió volver al artilugio teatral de toda la vida.

“Sogas, pestillo, madera, contrapeso. Ahí es donde ha estado la ingeniería, la matemática y todo el esfuerzo de ver cómo con lo básico podemos hacer que el espectador diga ‘wow, esto, si nosotros no tuviéramos millones de dólares, no pudiéramos realizarlo’”, expuso el también iluminador.

Antes de continuar con los ensayos de las caídas, el director subrayó la importancia de la escenografía en la pieza. Aquí la ambientación es protagonista.

“Lo que pasa aquí, en esta historia, es que todo sale mal. Entonces es espectacular en ese sentido. No es una escenografía más, por vistosa que sea. Es bonita, pero es protagónica y eso le da un componente de innovación a lo que vamos a ver”, aclaró.

"La obra donde todo sale mal" (Suministrada)

Se ríe de los recuerdos

El actor y comediante Danilo Beauchamp, quien forma parte del elenco, teme por su vida, su cuello, sus rodillas y sus manos, enumeró a modo de broma. El también locutor agregó que, por la naturaleza de la pieza, como intérprete, puede “despreocuparse” un poco de la actuación y enfocarse en otros detalles que repercuten en seguridad.

“Lo que es escenografía, que es el miedo de nosotros, se descompone todo. O sea que, si nosotros no hacemos los movimientos correctos como actores profesionales, pues podemos sufrir una herida. Hay cuadros que caen que son fuertes, hay pisos que caen, se quema parte de la escenografía, es una acción constante”, dijo.

A lo largo de su trayectoria, son muchas las obras donde algo ha salido mal para Beauchamp. De todas, una de las más recordadas fue cuando presentó “El matrimonio de la risa” junto a su amigo y colega Francis Rosas.

“En el Teatro Taboas en Manatí. Yo le aconsejé (a Francis), porque conocía el teatro, que hay una construcción, una escalera en el medio para salir al escenario y le dije que tuviera cuidado con eso y parece que me escuchó, y me dijo que sí, pero no me hizo caso. Empezando la obra se metió en la frente y, literalmente, hizo toda la función con un chichón que se veía en el último asiento del teatro”, recordó entre risas.

La producción también cuenta con el talento de René Monclova, Jorge Castro, Francis Rosas, Carlos Vega, Wanda Sais y Mónica Pastrana.

La comedia se presentará desde el 10 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Caguas y el sábado 25 y domingo 26 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos esta a la venta en ticketera.com