El regreso de Luis Miguel a los escenarios ha desatado la locura entre sus fans, pero también entre algunos famosos, quienes no solo se han declarado fervientes admiradores del cantante, sino que han expresado sus deseos de poder verlo en esta importante gira.

Uno de los afortunados en presenciar los shows del llamado “Sol de México” fue el cantante mexicano Cristian Castro, quien se apareció en la última fecha que Luismi ofreció en Argentina, el pasado mes de agosto.

Y es que le hijo de Verónica Castro fue captado en primerísima fila y cantando los mayores éxitos de su colega como Suave y Hasta que me olvides, las imágenes se hicieron virales en las redes sociales, pero lo que llamó la atención de los usuarios es que, a pesar de que el intérprete de La incondicional se percató de la presencia de Castro, no dio ningún tipo de reacción, por el contrario continuó con el recital de lo más tranquilo.

Hasta el momento, Cristian no se había expresado sobre la poca emoción de Micky, sin embargo, en una reciente entrevista que ofreció a un programa argentino decidió romper el silencio y se dijo un poco decepcionado por no haber recibido ni siquiera un saludo del astro musical.

“Me hubiese gustado, solamente porque somos compatriotas, creo que nos debemos un saludo. Supongo que (son) rencillas dentro de él quizá”.

Sin embargo, el cantante de “Azul” también reconoció que Luis Miguel no suele ser demasiado eufórico con la gente que lo rodea, aunque, también le hizo saber que si él quisiera podría cambiar esa parte de su personalidad.

“Yo siento que él es una persona seria y se toma muy en serio todo, creo que es un muchacho muy comprometido, esa es la palabra, quizá, está muy comprometido con su carrera, con su imagen. Me gustaría que fuera un poco más cariñoso, sí, quisiera que fuera un poquito más, podría serlo”, agregó.

Al ser cuestionado sobre los problemas que desde hace ya varias décadas los ha confrontado, Cristian los atribuyó a Daisy Fuentes, quien fue pareja de ambos famosos varios años atrás: “Yo llevaba bastantes meses con mi novia y se la llevó. Realmente la que estuvo mal fue la novia, porque fue la que estuvo ahí haciendo las dos historias y quizás al mismo tiempo. Entonces no deberíamos estar tan distanciados, porque la chica fue realmente la que tuvo la culpa”.

Pero el también actor no pierde la esperanza de, un día no tan lejano, poder dejar atrás las polémicas y que ambos puedan hacer las pases: “Ojalá, porque no fue una cosa mía, fue una onda que la verdad la chica se pasó... yo cuando me enteré ya era muy tarde”, finalizó.