Dan de alta a Luis Miguel tras su operación de corazón

Luis Miguel recibió el alta médica tras ser sometido a una delicada operación de corazón por un equipo médico encabezado por el cardiólogo español Valentín Fuster, según reveló la revista Semana.

Tras dar a conocer que el artista permanecía ingresado en el hospital Monte Sinaí de Nueva York para ser sometido a una intervención quirúrgica, el medio anunció este lunes que el cantante salió del centro de salud y emprendió un viaje hacia México para continuar con su recuperación.

La diseñadora española Paloma Cuevas, quien ha estado viajando entre España y Nueva York durante las últimas semanas, también acompañará a su novio a su casa en territorio mexicano.

1 / 11 | Fotos: Luis Miguel deslumbra el Choliseo con repertorio de sus éxitos. El astro mexicano Luis Miguel ofreció un concierto en el Coliseo de Puerto Rico donde dio a sus fanáticos un recorrido de sus grandes éxitos. - Alejandro Granadillo 1 / 11 Fotos: Luis Miguel deslumbra el Choliseo con repertorio de sus éxitos El astro mexicano Luis Miguel ofreció un concierto en el Coliseo de Puerto Rico donde dio a sus fanáticos un recorrido de sus grandes éxitos. Alejandro Granadillo Compartir

Hace un mes, la reportera de Univision Gelena Solano aseguró que Luis Miguel se encontraba hospitalizado en la Gran Manzana.

De acuerdo con Semana, la hija del astro, Michelle Salas, expresó a sus amistades cierta inquietud por este ingreso hospitalario de su padre.