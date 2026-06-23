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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dan de alta a Luis Miguel tras su operación de corazón

Fue operado y permanecía ingresado en un hospital en Nueva York

23 de junio de 2026 - 1:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Miguel. (José Méndez)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Luis Miguel recibió el alta médica tras ser sometido a una delicada operación de corazón por un equipo médico encabezado por el cardiólogo español Valentín Fuster, según reveló la revista Semana.

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Tras dar a conocer que el artista permanecía ingresado en el hospital Monte Sinaí de Nueva York para ser sometido a una intervención quirúrgica, el medio anunció este lunes que el cantante salió del centro de salud y emprendió un viaje hacia México para continuar con su recuperación.

La diseñadora española Paloma Cuevas, quien ha estado viajando entre España y Nueva York durante las últimas semanas, también acompañará a su novio a su casa en territorio mexicano.

El astro mexicano Luis Miguel ofreció un concierto en el Coliseo de Puerto Rico donde dio a sus fanáticos un recorrido de sus grandes éxitos.El cantante vino acompañado de una monumental orquesta para deleitar a sus fanáticos.Para cerrar el espectáculo, el cantante ofreció un último “medley” de sus temas más viejos, como “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”.
1 / 11 | Fotos: Luis Miguel deslumbra el Choliseo con repertorio de sus éxitos. El astro mexicano Luis Miguel ofreció un concierto en el Coliseo de Puerto Rico donde dio a sus fanáticos un recorrido de sus grandes éxitos. - Alejandro Granadillo

Hace un mes, la reportera de Univision Gelena Solano aseguró que Luis Miguel se encontraba hospitalizado en la Gran Manzana.

De acuerdo con Semana, la hija del astro, Michelle Salas, expresó a sus amistades cierta inquietud por este ingreso hospitalario de su padre.

Informalia detalló que Luis Miguel no pudo ser ingresado en la suite que el Mount Sinai tiene a disposición de personalidades porque “se encontraba ocupada por la hija de un multimillonario norteamericano”.

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Luis Miguel
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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