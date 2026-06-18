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Luis Miguel se recupera de una delicada cirugía cardiaca en Nueva York

Dan a conocer cómo se recupera de la intervención quirúrjica

18 de junio de 2026 - 8:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Miguel (Orlando Barría)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Luis Miguel permanece en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, donde se recupera de una intervención quirúrgica.

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Según la revista española Semana, el artista fue sometido a una “delicada” círugia cardíaca y “la evolución está siendo plenamente favorable”, mientras cuenta con la compañía de su novia Paloma Cuevas.

Hace un mes, la periodista Gelena Solano reportó un ingreso anterior en esa ciudad, pero el equipo de Luis Miguel no desmintió ni confirmó la noticia. Sin embargo, ahora Semana sí que ha podido saber que el cantante permanece hospitalizado en la Gran Manzana.

Solano había asegurado que el intérprete “está bajo cuidados médicos” por problemas del corazón.

El astro mexicano Luis Miguel ofreció un concierto en el Coliseo de Puerto Rico donde dio a sus fanáticos un recorrido de sus grandes éxitos.El cantante vino acompañado de una monumental orquesta para deleitar a sus fanáticos.Para cerrar el espectáculo, el cantante ofreció un último “medley” de sus temas más viejos, como “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”.
1 / 11 | Fotos: Luis Miguel deslumbra el Choliseo con repertorio de sus éxitos. El astro mexicano Luis Miguel ofreció un concierto en el Coliseo de Puerto Rico donde dio a sus fanáticos un recorrido de sus grandes éxitos. - Alejandro Granadillo
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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