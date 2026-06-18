Luis Miguel se recupera de una delicada cirugía cardiaca en Nueva York
Dan a conocer cómo se recupera de la intervención quirúrjica
18 de junio de 2026 - 8:43 AM
18 de junio de 2026 - 8:43 AM
Luis Miguel permanece en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, donde se recupera de una intervención quirúrgica.
Según la revista española Semana, el artista fue sometido a una “delicada” círugia cardíaca y “la evolución está siendo plenamente favorable”, mientras cuenta con la compañía de su novia Paloma Cuevas.
Hace un mes, la periodista Gelena Solano reportó un ingreso anterior en esa ciudad, pero el equipo de Luis Miguel no desmintió ni confirmó la noticia. Sin embargo, ahora Semana sí que ha podido saber que el cantante permanece hospitalizado en la Gran Manzana.
Solano había asegurado que el intérprete “está bajo cuidados médicos” por problemas del corazón.
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