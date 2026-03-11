Revelan primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula tras años en el anonimato

El programa mexicano “Ventaneando” publicó las primeras imágenes de Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de los artistas Luis Miguel y Aracely Arambula, tras años en el anonimato.

A sus 19 años, el joven fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a su hermano Daniel Gallego Arámbula, de 17, y su madre, quien decidió mantenerlos alejados del foco mediático, logrando que no existieran fotos de sus rostros hasta el pasado fin de semana, cuando fueron fotografiados por el periodista Ricardo Manjarrez.

Según se dijo, Manjarrez enfatizó que el equipo decidió difuminar el rostro de Daniel, el hijo menor, ya que aún no cumple la mayoría de edad. La actriz y sus hijos se encontraban en una zona pública del aeropuerto, descartando cualquier intromisión en áreas privadas o restringidas.

PUBLICIDAD

“Aracely estaba ya al tanto de que algunos medios habían captado a sus hijos. Evidentemente, estaba nerviosa porque ella ha trabajado por casi dos décadas para mantenerlos en el anonimato”, comentó.

Apariciones públicas

En marzo de 2007, la entonces pareja presentó a su primogénito, con dos meses de nacido, en la portada de Hola! México.

Un año más tarde, la protagonista de la telenovela “La Doña” repitió el momento junto a “El Sol de México” y el hijo de ambos para anunciar su segundo embarazo.

En el año 2011, Arambula posó por primera vez para la misma revista mexicana con sus hijos, Miguel y Daniel, sin su papá presente.