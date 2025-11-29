Opinión
Aracely Arámbula revela qué pasará con el futuro artístico de sus hijos con Luis Miguel

Las versiones de un debut artístico y como modelo empezaron a circular desde hace varios meses

29 de noviembre de 2025 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aracely Arámbula es madre de dos hijos. (Archivo)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Después de que se especulara sobre el debut próximo de Daniel el hijo menor de Aracely Arámbula y el cantante Luis Miguel, la protagonista de “Perfume de Gardenia” despejó las dudas sobre el futuro artístico de sus retoños.

Miguel tiene 18 años, y Daniel, 16.

Arámbula y Luis Miguel se conocieron en el antro Baby’O de Acapulco en 2005, comenzaron un romance y en 2006 anunciaron que se convertirían en papás de Miguel. Luego, en diciembre de 2008 nació Daniel, su segundo hijo, ambos en Los Ángeles.

La separación de la pareja se dio en 2009 en medio de la polémica, misma que continuó varios años después, ya que el cantante no frecuentó a sus hijos ni proporcionó la manutención adecuada, según declaraciones de la actriz, quien siempre cuidó la privacidad de sus hijos.

Portada de ¡Hola! de julio de 2006.
Portada de ¡Hola! de julio de 2006. (The Associated Press)

Sin embargo, amigos de Aracely han revelado que Daniel canta espectacular, incluso, aseguran que mejor que su padre Luis Miguel. Las versiones de un debut artístico y como modelo empezaron a circular desde hace varios meses, sin que hasta el momento se supiera de manera oficial qué pasará.

Arámbula negó que el debut de su hijo Daniel se vaya a dar pronto, incluso compartió con “Ventaneando” que sus hijos se espantaron con lo que circuló en los medios sobre su supuesto debut artístico, ya que por el momento están enfocados en la escuela.

“Lo que decían del debut y eso no, por ahorita, ellos están concentrados en otra cosa, están en sus escuelas, en el deporte, créeme que hasta los asustaron”, dijo.

Arámbula confesó que sus retoños tienen una preferencia por mantener su vida en el ámbito privado, algo que ella respeta.

“Realmente no les encanta mucho la fama, a ellos les gusta estar en privado y yo respeto eso”.

La también actriz de 50 años confesó que a sus hijos no les encantó la dinámica de los famosos, el que las cámaras los persigan, por lo que decidieron apartarse por el momento, aunque no descartó que los ayudaría a figurar en el ambiente artístico siempre y cuando ellos se lo pidan.

Luis MiguelAracely Arámbula
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
