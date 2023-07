La semana pasada la actriz venezolana Daniella Navarro revolucionó las redes sociales tras anunciar su separación del actor argentino Ignacio “Nacho” Casano, a quien conoció mientras participaban en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Esta semana ocurrió lo mismo luego de que, en entrevista exclusiva con el presentador boricua Carlos Adyan de “En Casa con Telemundo”, confesara las razones que la llevaron a ponerle fin a la relación.

Según la quinta finalista de “La Casa de los Famosos 2″, uno de los motivos por los que se dejó de Nacho fue su mala relación con la madre del argentino. Frente a las cámaras, Navarro reveló que “no soporta” a la progenitora de su expareja, y hasta la calificó como una persona “manipuladora”.

“Yo no quería a su mama cerca de mí, no la soporto. Es una señora sumamente manipuladora”, afirmó.

Además, la intérprete comentó que su exsuegra mantenía contacto con Niurka Marcos y Natalia Alcocer, quienes supuestamente se han encargado de “hablar mal” del actor.

PUBLICIDAD

“Esa señora constantemente está con las personas que nos han lastimado, que hablan mal de nosotros, que nos difaman y ella sigue teniendo contacto con esas personas y seguía luchando para que nuestra relación no funcionara. Seguía siendo amiga de Niurka y de Natalia Alcocer, chateando con ellas constantemente cuando ellas han sido las primeras personas que más han difamado a su hijo”, dijo.

Otras razones

La mala relación con la madre de Casano no fue la única razón que ocasionó su separación. Según la venezolana, la distancia fue el factor principal para tomar la decisión de separarse.

“El factor principal fue la distancia, la distancia estaba haciendo de las suyas y además yo no quería que él viniera a vivir a mi casa todavía. Como él estaba en México y yo en Miami, la razón para que él se viniera, era vivir en mi casa y yo no quiero vivir con nadie en este momento de mi vida”, explicó.

“Él tenia conversaciones con otras personas en Instagram también y eso para mí sí es una falta de respeto, y yo me estaba portando tan bien, me lastimó”, comentó.

Nacho y su supuesto hijo

Desde su participación en “La Casa De Los Famosos 2”, se dio a conocer que el finalista no reconoce a un supuesto hijo que tuvo con otra mujer.

Luego de iniciar su relación, Navarro aseguró que esto la hizo reflexionar sobre el futuro con él. “Ese tema me afecto muchísimo porque yo soy madre soltera y lo que me puso a pensar es lo que siempre he dicho, el que no es buen padre con hijo, no es buen padre con nadie. Entonces eso también empezó a sonar en mi cabecita”, aseguró.

PUBLICIDAD