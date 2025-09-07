Danny Trejo desmiente los rumores de su muerte: “Estoy muy vivo”

El actor de Hollywood, Danny Trejo, tuvo que recurrir a sus redes sociales para desmentir su muerte, un rumor que se hizo viral en las pasadas horas.

“Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”, expresó el protagonista del exitoso filme “Machete”.

La información surgió con una publicación en una cuenta en Instagram donde se escribió lo siguiente: “Danny Trejo Jerónimo 1944 - 2025” y, como era de esperarse, el post se esparció por las redes sociales y hasta fue publicado por su amigo y colega, el actor John Leguizamo.

Post de John Leguizamo en Instagram (captura de pantalla)

Afortunadamente, se trató de una noticia falsa.

“Machete, siempre Machete”, “Machete es como Chuck Norris” y “Tuve que buscarlo en Google”, fueron solo algunos de los comentarios de alivio y alegría de sus fanáticos.