7 de septiembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Danny Trejo desmiente los rumores de su muerte: “Estoy muy vivo”

La noticia de su supuesto fallecimiento se hizo viral en las redes sociales

7 de septiembre de 2025 - 5:10 PM

Trejo abandonó la cárcel en el 1969 y se convirtió en una estrella del cine.
El actor Danny Trejo protagonizó el exitoso filme “Machete”. (Universal)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El actor de Hollywood, Danny Trejo, tuvo que recurrir a sus redes sociales para desmentir su muerte, un rumor que se hizo viral en las pasadas horas.

“Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”, expresó el protagonista del exitoso filme “Machete”.

La información surgió con una publicación en una cuenta en Instagram donde se escribió lo siguiente: “Danny Trejo Jerónimo 1944 - 2025” y, como era de esperarse, el post se esparció por las redes sociales y hasta fue publicado por su amigo y colega, el actor John Leguizamo.

Post de John Leguizamo en Instagram
Post de John Leguizamo en Instagram (captura de pantalla)

Afortunadamente, se trató de una noticia falsa.

“Machete, siempre Machete”, “Machete es como Chuck Norris” y “Tuve que buscarlo en Google”, fueron solo algunos de los comentarios de alivio y alegría de sus fanáticos.

El actor de 81 años de edad ha participado en un sinnúmero de películas, entre las que destacan “Marked for Death” (1990), “From Dusk till Dawn”, “Desperado”, “Heat” (1995), “The Replacement Killers” (1998), “Grindhouse” (2007), “Urban Justice” (2007), “Modus Operandi” (2010), “Machete” (2010), “Machete Kills” (2013) y “Range 15” (2016), entre muchas otras.

HollywoodDanny TrejoMuertesRedes sociales
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
